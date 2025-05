Alexander Bommes: Kurz nach „Gefragt – Gejagt“-Start steht es fest

Erst seit Mitte April ist Alexander Bommes im ARD-Vorabend wieder mit „Gefragt – Gejagt“ im TV zu sehen, doch schon jetzt machen besondere Nachrichten die Runde.

Nach der monatelangen Pause waren sowohl der Moderator als auch die Jäger und die Verantwortlichen in der ARD unsicher, wie die Zuschauer auf die Rückkehr der Quiz-Show reagieren würden. Jetzt steht es allerdings fest!

Alexander Bommes: Comeback mit „Gefragt – gejagt“

Genauso wie die knallharten Jäger gehört auch Alexander Bommes zum festen Inventar der ARD-Quizshow. So dürfte sich der 49-Jährige über die Nachrichten freuen, die die ARD am Samstag (3. Mai) erreichen. Laut des Branchenmagazins „DWDL“ konnte „Gefragt – Gejagt“ am Freitagabend (2. Mai) nämlich besonders starke Quoten einfahren.

So schalteten an diesem Abend insgesamt 2,1 Millionen Zuschauer um 18 Uhr die ARD ein, was einen Marktanteil von 18,5 Prozent des Gesamtpublikums bedeutete. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer wollten immerhin 198.000 Menschen „die Jagd“ sehen – macht einen Marktanteil von soliden 12,4 Prozent.

Mit diesen Quoten erreichte das ARD-Quiz sogar die bisherigen Bestwerte der noch jungen Staffel und scheint damit immer noch genauso beliebt zu sein wie noch vor der längeren Pause.

Alexander Bommes schlägt Esther Sedlaczek

Trotz der guten Vorarbeit durch „Gefragt – Gejagt“ musste sich das anschließende „Quizduell“ mit Moderatorin Ester Sedlaczek im Quoten-Kampf geschlagen geben. Laut „DWDL“ schalteten nur noch 1,82 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil von 12,6 Prozent ist dennoch vorzeigbar – bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sieht es da mit 5,4 Prozent schon deutlich schlechter aus.

Bleibt abzuwarten, welche Quotenhöhen „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes und seinem Team noch erreichen können. Die Rückkehr eines beliebten Jäger könnte jedenfalls zur Beliebtheit beitragen, wie du hier lesen kannst.