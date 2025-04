Großes Highlight bei „Gefragt – Gejagt“! – „Es wurde Zeit“

Quizfans mussten sich eine Weile gedulden, doch jetzt ist es endlich so weit: Die ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ ist seit kurzer Zeit wieder zurück im TV und liefert täglich spannende Duelle mit starken Kandidaten.

Doch nicht nur für die Zuschauer ist es ein Comeback: Auch für einen Jäger war der Montagabend (28. April 2025) ein besonderes Highlight.

„Gefragt – Gejagt“: Ein alter Bekannter ist zurück

Der „Quizdoktor“ Dr. Thomas Kinne kehrte nun nach einer einjährigen Auszeit zurück und erfreute zahlreiche ARD-Zuschauer.

Im April 2024 hatte er offen über die Gründe für seine Auszeit auf Facebook berichtet. „Wie Ihr vermutlich schon den Medien entnommen habt, nehme ich in diesem Jahr eine kleine Familienauszeit und widme mich ein paar privaten Projekten, die mir sehr am Herzen liegen“, hieß es in seinem Post.

Doch jetzt ist er endlich wieder regelmäßig in der ARD zu sehen. Am Montagabend (28. April) stand der 64-Jährige erstmals wieder in der Quizarena, wo er von Moderator Alexander Bommes herzlich begrüßt wurde. Eines wurde sofort deutlich: Es wirkte, als wäre er nie weg gewesen.

Der Quizdoktor sprach über sein Opa-Glück

Während der Sendung entlockte ihm Bommes zudem eine besonders niedliche Nachricht aus seinem Privatleben. So ist Dr. Kinne Opa geworden – und konnte sich über die Geburt seiner Enkelin freuen.

Einen Tag nach seinem Comeback blieb die Resonanz der Zuschauer ebenso hoch. Auf Instagram veröffentlichte der offizielle „Gefragt – Gejagt“-Account ein Foto des Quizdoktors, auf dem er herzlich lacht. „Da isser wieder! Wir haben ihn auch vermisst“, heißt es.

Aktueller Instagram-Beitrag von „Gefragt – Gejagt": Dr. Thomas Kinne feierte sein Comeback.

Was folgte, waren zahlreiche Fanreaktionen. Viele Quizfans waren vollkommen überwältigt.

Die Quizfans waren in absoluter Euphorie

Eine Userin schrieb: „Endlich, es wurde so, so Zeit. Hab mich sehr gefreut, war eine große Doktor-Vermissung.“ Ein weiterer Fan kommentierte: „Schön, dass er wieder dabei ist. Willkommen zurück! Ich freue mich immer auf seine Erklärungen, einfach wunderbar.“ Während ein anderer Fan Dr. Kinne adelte und hervorhob: „Mein Lieblingsjäger, gefolgt von Frau Rickel! Ich hoffe, dass er und Frau Rickel häufig zu sehen sind!“

Von montags bis freitags ist die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ um 18 Uhr in der ARD zu sehen. Nach der Ausstrahlung sind die einzelnen Episoden ebenfalls in der ARD-Mediathek abrufbar.