Neuer Jäger bei „Gefragt – Gejagt“? ARD spricht Klartext

Lange mussten sich die Fans der beliebten ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ gedulden – nun ist es bald wieder so weit. Ab dem 23. April gibt es brandneue Folgen der Quizsendung mit Alexander Bommes und den berühmt-berüchtigten Jägern.

In den sozialen Netzwerken ist die Vorfreude bei den Zuschauern von „Gefragt – Gejagt“ riesig. Schließlich sind alle bekannten Gesichter der Show wieder mit von der Partie. Der ein oder andere vermutet sogar, dass es einen neuen Jäger gibt! Was ist da dran?

Neuer Jäger bei „Gefragt – Gejagt“?

Auf Instagram rührt der Account von „Gefragt – Gejagt“ schon seit Wochen die Werbetrommel für die neue Staffel. Der neuste Post zeigt ein KI-generiertes Bild der Jäger als Avatare im altbekannten Studio.

„Keine Sorge. Schon bald sehen wir die Echten im Studio wieder. Die Vorfreude auf neue Folgen von Gefragt – Gejagt kennt keine Grenzen“, steht dazu geschrieben. Die meisten Figuren können die Fans erkennen – doch bei einem der Avatare kommen manche ins Grübeln.

„Gefragt – Gejagt“: ARD spricht Klartext

Der ein oder andere Zuschauer möchte in einer der Figuren einen neuen Jäger sehen. „Sind aber alle gut zu erkennen, plus Neuzugang“ oder „Sehe ich da etwa einen neuen Jäger?“ heißt es in den Kommentaren.

Doch diese Gerüchte werden schnell aus der Welt geschaffen. Der Account von „Gefragt – Gejagt“ klärt die Fans nämlich auf, dass es sich bei der Figur um keinen Geringeren als Alexander Bommes handeln soll. Demnach gibt es vorerst keinen Neuzugang in der beliebten Quizshow.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ ab dem 23. April um 18 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek.