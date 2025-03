Paukenschlag in der ARD: Kurz vor „Gefragt – Gejagt“-Comeback wissen Fans Bescheid

Seit Monaten herrscht Funkstille um die beliebte ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“. Während sich „Wer weiß denn sowas?“ derzeit den Sendeplatz gesichert hat, scharren die Fans schon mit den Hufen: Wann kehrt das Kult-Quiz endlich zurück? Die Antwort: Nach Ostern! Ab dem 23. April übernimmt Alexander Bommes wieder das Ruder und schickt die Kandidaten in den knallharten Wissens-Wettstreit gegen die Jäger. Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht.

Denn die neue Staffel hat eine große Überraschung im Gepäck!

„Gefragt – Gejagt“: Bald ist es so weit!

Ein unerwartetes Comeback sorgt bei „Gefragt – Gejagt“ für Aufsehen: Ein altbekannter Jäger kehrt zurück und bringt frischen Wind in die Show. Fans dürfen sich auf das Comeback von Thomas Kinne freuen! Der Quiz-Profi hatte 2024 eine rätselhafte Pause eingelegt, doch jetzt ist er wieder da.

Seit 2018 gehört Kinne zur Elite der „Gefragt – Gejagt“-Jäger und gesellt sich nun wieder zu seinen Kollegen Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann und Sebastian Jacoby, wie es in einer Pressemitteilung der ARD heißt.

Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude!

„Gefragt – Gejagt“: Fans dürfen sich freuen

Nach einem von Sport-Großereignissen geprägten Jahr mit Fußball-EM und Olympischen Spielen hatte „Gefragt – Gejagt“ 2024 deutlich weniger Sendezeit. 2025 gibt’s dafür die volle Dröhnung: Satte 100 neue Folgen sind geplant – und das zur gewohnten Uhrzeit um 18 Uhr im Ersten.

Bis dahin müssen sich Quiz-Fans allerdings noch etwas gedulden. „Wer weiß denn sowas?“ hält aktuell die Stellung. Oder man vertreibt sich die Wartezeit einfach mit alten Folgen in der ARD-Mediathek.

Am Konzept von „Gefragt – Gejagt“ wird sich übrigens nichts ändern: Vier Kandidaten treten gegen einen der gefürchteten Jäger an und müssen in verschiedenen Runden ihr Wissen unter Beweis stellen. Im großen Finale entscheidet sich dann, ob sie mit prall gefüllten Taschen nach Hause gehen – oder vom Jäger eiskalt abgefangen werden. Spannung ist also garantiert!