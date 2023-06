„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen wendet sich hilflos an Fans – „Bitte melden!“

Zehn Jahre gehörte Vanessa Blumhagen zum „Frühstücksfernsehen“-Team und versorgte die Sat.1-Zuschauer mit den heißesten News aus der Welt der Stars und Sternchen. Dann folgte das Aus ihrer aktiven Zeit. Sie wird nur noch stellenweise eingesetzt. Über die Jahre hat sie sich jedoch eine große Fangemeinde aufgebaut. Das zeigt vor allem ihre Reichweite auf Instagram.

Rund 211.000 Menschen folgen der Moderatorin bereits. Dort punktet Vanessa Blumhagen häufig mit nackter Haut und Bildern in sexy Outfits. Auch für den ein oder anderen Scherz ist sie stets zu haben. Doch nun wendet sich die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin mit ernsten Worten an ihre Fans.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen verzweifelt

In ihrer Instagramstory spricht Vanessa Blumhagen nun Klartext. Sie zeigt ihren Followern eine Bildschirmaufnahme, die es in sich hat. Dort sieht man nämlich, wie viele Accounts es unter ihrem Namen gibt. Und das sind mehr als man denkt. Schließlich ist das wohl eine der Schattenseiten, wenn man berühmt ist.

Auf dem Video sagt die Moderatorin dazu: „Ich zeige euch hier mal alle gefälschten Seiten. Meine ist die mit dem blauen Haken und ein paar Fanpages. Alles andere ist fake. Bitte melden!“

Erstellen von Fake-Profilen ist nicht strafbar

Tausende Menschen, egal ob prominent oder nicht, haben mit diesem Problem zu kämpfen. Plötzlich entdeckt man ein Profil mit seinem Namen oder seinen Bildern. Doch was tut man dann? Die Rechtslage in dem Thema ist dabei nicht ganz klar. Zwar ist das Erstellen eines Fake-Profils grundsätzlich nicht strafbar, verstößt aber gegen die Nutzungsbedingungen von Instagram und Co.

Verwendet ein Fake-Profil Bilder von einem, verstoßt derjenige damit gegen das Recht am eigenen Bild. Und auch gegen das Recht am eigenen Namen wird in manchen Fällen verletzt. Dagegen kann man dann strafrechtlich vorgehen und die Personen anzeigen. Bleibt abzuwarten, ob Vanessa Blumhagen diesen Schritt gehen wird oder nicht.

