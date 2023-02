„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen sexy bei Instagram – Fans schwärmen: „Liebe es dich ohne BH zu sehen“

Seit zehn Jahren gehört Vanessa Blumhagen zum „Frühstücksfernsehen“-Team und versorgt die Sat.1-Zuschauer mit den pikantesten News aus der Welt der Promis. Mit der Zeit hat sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut und ist auf Instagram sehr beliebt.

In den sozialen Netzwerken punktet Vanessa Blumhagen häufig mit nackter Haut bei ihren Anhängern. Egal ob in einem engen Kleid, im Bikini oder mit weitem Ausschnitt: Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin lässt gerne tief blicken.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen ohne BH

Eigentlich wollte die Journalistin nur Werbung für ihren Podcast machen, den sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Philipp Hageni aufnimmt. Dort sprechen die beiden über alles, was die Promi-Welt in den letzten Tagen bewegt. Von Dieter Bohlen, über das Wendler-Baby bis hin zu den Royals: Vanessa Blumhagen spricht ausführlich über die aktuelle News.

Doch die Follower der 45-Jährigen haben so ihre Schwierigkeiten der Journalistin zuzuhören. Denn die Aufmerksamkeit ist ganz woanders. Vanessa Blumhagen zeigt sich in dem Video nämlich in einem engen Top ganz ohne BH.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Fans staunen nicht schlecht

Die Follower der Moderatorin sind hin und weg von dem kurzen Clip und zeigen ihr das deutlich in den Kommentaren auf Instagram:

„Entschuldigung. War jetzt etwas abgelenkt. Muss ich nochmal abspielen.“

„Ich liebe es dich ohne BH zu sehen. Du bist so heiß, Vanessa.“

„Aber ganz ehrlich. Ich mag es auch am liebsten wenn du keinen BH trägst.“

„Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren.“

„Oh, heute mal im Unterhemd. Warum nicht?“

