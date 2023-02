„Fernsehgarten“-Star muss Insta-Story abbrechen: Lautes Sex-Gestöhne ist der Grund

Da kann man nicht mal in Ruhe eine Instagram-Story aufnehmen. Ja, als TV-Star hat man es nicht leicht. Auch nicht mit den lieben(den) Nachbarn. Ja, es klingt skurril, aber es ist wirklich passiert. Gerade vom Sport zurückgekommen, wollte „Fernsehgarten“-Star Riccardo Simonetti eigentlich nur seinen Fans zeigen, wie man am besten seine langen Haare auffrischen kann, als es in der Nachbarwohnung plötzlich mächtig laut wurde.

Laute Schreie und Gestöhne drangen plötzlich in die Wohnung des Mannes, der schon das ein oder andere Mal neben Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel im „Fernsehgarten“ moderieren durfte. Sichtlich überrascht verzog Riccardo Simonetti daraufhin das Gesicht und schlug seinen Fans vor, die Story doch besser zu verschieben.

„Fernsehgarten“-Star von Sex-Gestöhne überrascht

Sportliche zwanzig Minuten soll der lautstarke Liebesakt noch gedauert haben, bis im Hause Simonetti endlich wieder Ruhe einkehrte. Doch der Influencer und Moderator nahm die unangekündigte Unterbrechung mit Humor. „Schön für sie“, witzelte Simonetti.

Und auch Fans und Freunde konnten über die erotische Einlage lachen. „In meinem Job nennt man das ‚Reporterglück’“, scherzt beispielsweise „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen. Und fügt dann noch an: „PS: Wie geht das denn jetzt mit dem Auffreshen deiner Haare?“ Und auch Olympiasiegerin Kristina Vogel musste über die ungeplante Videounterbrechung herzhaft lachen. „Aber hey – die finden scheinbar, dass du einen geilen Content hast.“

Ob die lautstarke Liebesbekundung nun an Riccardos Haar-Tutorials liegt, sei aber an dieser Stelle mal dahingestellt. Es gibt allerdings auch Fans des „Fernsehgarten“-Stars, die so gar nicht über die sexy Aktion lachen konnten. „Puh, bin ich die einzige, die darüber unangenehm und peinlich berührt ist? Ich bin wirklich nicht prüde, aber finde es dennoch echt schräg, die ganze Nachbarschaft daran teil haben zu lassen“, schreibt eine Followerin bei Instagram.