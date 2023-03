„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen halbnackt: „Super sexy“

Wer würde jetzt gerade nicht gerne mit ihr tauschen? Während sich in Deutschland zwar ab und an die Sonne blicken lässt, die Temperaturen aber immer noch eher zu Daunen- als zur Sommerjacke tendieren, lässt es sich Sat.-1-„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen im Urlaub gut gehen.

Die 45-jährige VIP-Expertin macht gerade Urlaub in Südafrika – in Kapstadt, um genau zu sein und genießt bei Temperaturen rund um die 30-Grad-Marke sichtlich das süße Nichtstun. Im sexy Bikini und komplett ungeschminkt schaut die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin in die Kamera und lässt ihre Fans und Follower an ihrem Urlaub teilhaben.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen im Bikini

Klar, dass die sich über die sexy Einblicke ins Privatleben der Moderatorin freuen. „Frau B. bleibt zeitlos wunderschön, liebe Vanessa“, heißt es da beispielsweise. „Einfach nur hübsch, die Frau Blumhagen“ oder „Frau B sieht super sexy aus“, sind andere Kommentare.

Doch es häufen sich auch die Fragen nach der Zukunft von Vanessa Blumhagen im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. „Ich vermisse dich beim Sat.1-‚Frühstückfernsehen’“, schreibt beispielsweise eine Followerin bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „Vanessa, du fehlst im ‚Frühstücksfernsehen‘. Ohne dich ist alles doof.“ Und eine Dritte schluchzt: „

Schön, mal wieder etwas von Ihnen zu sehen. Sie fehlen sehr. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen stabile Gesundheit und freue mich, wenn ich Sie hier sehe.“

Vanessa Blumhagen und das Sat.1-Rätsel

Doch warum ist Vanessa Blumhagen in der letzten Zeit so selten bei Sat.1 zu sehen? Vom Sender hieß es: „Vanessa Blumhagen ist weiterhin fester Bestandteil des Teams, allerdings nicht mehr an feste Tage gebunden. Sie wird im Studio sein, wenn es große Promiereignisse gibt.“

Und was sagt Vanessa Blumhagen? Die schreibt zu den Fragen bezüglich ihrer Zukunft im „Frühstücksfernsehen“ bloß, dass sie in den nächsten Tagen „mal ein Video“ dazu machen wolle. Und auf den Post eines Fans, der glaubt, dass sie von Sat.1 „kalt abserviert“ worden sei, schreibt Blumhagen: „Von kalt abservieren kann keine Rede sein.“