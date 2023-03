„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau witzelt über SIE – die Kamera filmt jedes Wort

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist schon morgens stets einiges los. Da plaudern Promis über ihr Leben oder wahlweise über neue Projekte, die sie am Start haben, die Sat.1-„Moderatoren“ probieren kreative Ideen aus dem Netz aus oder witzeln über die ein oder andere Nachricht des Tages.

So war es auch am Mittwochmorgen. Alina Merkau und Daniel Boschmann waren die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren des Tages und zudem in allerbester Laune. Da wurde gewitzelt, gelacht und gelästert.

Alina Merkau ist zurück im „Frühstücksfernsehen“

Gelästert? Ja, auch das. Als es um die Promi-Nachrichten ging, musste Alina Merkau einfach mal ihre Meinung sagen. So sollte es bei den VIP-News, die Sat.1 nach einer kurzen Werbepause auszustrahlen gedachte, um Millionenerbin Paris Hilton gehen. Die habe über ganz private Dinge gesprochen, wurde vor der Pause groß angekündigt.

Die privaten Dinge – unter anderem ging es um traumatisierende Erlebnisse in der Kindheit und einen Schwangerschaftsabbruch – berichtete Paris Hilton allerdings auf der Promotour zu ihrer Autobiografie „Paris: The Memoir“. Ganz so privat war es also nicht.

„Frühstücksfernsehen“-Fans jubeln über Alinas Comeback

Das merkte auch Alina Merkau an. „Ich finde es eher spannend, dass wir über die ganz privaten Dinge sprechen und dabei ist sie auf Promotour“, witzelte die 36-Jährige, während sie noch von der Kamera gefilmt wurde. Wobei: So richtig privat war das Leben von Paris Hilton ja eh nie. Vielleicht passt es gerade deshalb auch wieder ganz gut.

Die Fans jedenfalls freuen sich, dass Alina Merkau nach ihrer langen Pause endlich wieder im „Frühstücksfernsehen“ zu sehen ist. „Alina und Boschi sind eine super Konstellation“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Einfach genial! Highlight des Tages. Bitte immer weiter so. Ihr seid klasse.“