Frühstücksfernsehen-Stars in verrückten Outfits: „Für den Zirkus würde es reichen“

Ist etwa noch Karneval im Studio vom Sat.1-Frühstücksfernsehen? Die Outfits von Alina Merkau und Benjamin Bieneck lassen fast darauf schließen, dass sie den Aschermittwoch verpasst haben.

Dicke Pelz-Imitat-Jacken, dazu üppiger Schmuck in rauen Massen. Was ist am Montagmorgen (19. Februar 2024) im Sat.1-Studio los? Die Antwort ist einfach. Das Moderatoren-Duo vom Frühstücksfernsehen geht dem neuesten Fashion-Hype auf den Grund.

Frühstücksfernsehen erklärt angesagten „Mob Wife Style“

Es geht um den angesagten Modetrend „Mob Wife“ oder auch „Mafia-Chic“, der gerade in den Sozialen Medien durch die Decke geht. Der Stil orientiert sich an der Ästhetik italienisch-amerikanischer Frauen und New York der 90er-Jahre, und da wurde gerne dick aufgetragen. Das gilt sowohl für das Make-up als auch für die Klamotte.

Angesagt sind dunkle Farben, dazu opulente Pelzmäntel, schwerer Goldschmuck, Animal-Prints und Vintage-Designer-Taschen. Auch eine dunkle Sonnenbrille passt gut dazu, die Haare werden gerne toupiert oder hochgesteckt. Tiefrote Lippen und Smoky Eyes komplettieren den Look der perfekten „Mafia Ehegattin“.

+++ Sat.1-Star Vanessa Blumhagen platzt der Kragen – „Was ist nur los mit den Leuten?!“ +++

Das Motto: Mehr ist Mehr, Minimalismus war gestern. Wichtig: teuer muss es aussehen und elegant. Auch die großen Designhäuser haben dem aktuellen Fashiontrend aufgegriffen. Dem wollen die Stars vom Sat.1.-Frühstücksfernsehen natürlich in nichts nachstehen. Gemeinsam nehmen die beiden Moderatoren den aktuellen Fashion-Hype auf die Schippe. Auch wenn der Look sich. wie der Name schon sagt. eindeutig ans weibliche Geschlecht richtet, möchte Benjamin Bieneck seiner Kollegin Alina Merkau in nichts nachstehen.

„Mob Wife! Wer trägt‘s besser?“ – Fans fassungslos

In einem Instagram-Post zeigen die beiden, was sie sich unter einem „Mob Wife Style“ vorstellen und wollen wissen: „Mob Wife! Wer trägt‘s besser?“. Alina hat sich für eine Jacke im Zebralook entschieden und kombiniert diese mit auffälligem Silberschmuck. Benjamin trägt hellbraunes Teddyfell, unzählige Goldketten und dazu eine Sonnenbrille. Beide posieren übertrieben, verziehen ihr Gesicht zu einem typischen „Duckface“. Die Fans halten sich mit Kommentaren nicht zurück:

„Muss ganz schön kalt sein im Studio.“

„Gangster-Paar Benji und Alina!“

„Sieht eher wie Zuhälterclan für Arme aus“

„Star sein steht euch nicht.“

„Zum Lachen die beiden – für den Zirkus würde es reichen.“

Okay, das Ganze wirkt schon relativ schnell zusammengeklöppelt und ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber immerhin sind die beiden für fast jeden Spaß zu haben.