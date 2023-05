„Frühstücksfernsehen“-Stars gedenken Jan Hahn – „Du fehlst. Immer“

Eigentlich sind die Moderatoren vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ vor allem für ihre gute Laune bekannt. Erst recht in den frühen Morgenstunden. Doch es gibt ein Ereignis, das auch zwei Jahre später für tiefe Betroffenheit bei den Moderatorinnen und Moderatoren sorgt.

Am 4. Mai 2021 starb Jan Hahn. Der Moderator war viele Jahre fester Bestanteil des „Frühstücksfernsehen„-Teams und die Anteilnahme an seinem Tod riesig. An seinem Todestag melden sich jetzt ehemalige Weggefährten zu Wort und erinnern an den TV-Star.

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen gedenkt Kollege

Auf ihrem Instagram-Kanal schreibt Promi-Expertin und „Frühstücksfernsehen“-Mitglied Vanessa Blumhagen: „So oft erzähle ich von dir oder denke: ‚Was hätte Jan jetzt dazu gesagt?‘ Ich möchte dir so viel sagen. Mit dir lachen. Mich mit dir auf einen koffeinfreien Kaffee (seitdem du den trinkst, hast du kein Sodbrennen mehr) treffen.“

Und weiter: „Und mich ärgern, wenn du unser Treffen mal wieder vergessen hast. Ich möchte dich anrufen, wenn ich nicht weiter weiß, weil diese Branche so verrückt ist. Du hast mir immer so geduldig zugehört. Und Tipps gegeben. Und immer nachgefragt, wie‘s mir geht. Und egal, wie doof alles war, wir haben immer gelacht. Dann hast du Sachen gesagt wie ‚zexy‘ und so lustig dein Gesicht verzogen.“ Dann wird sie nochmal deutlich und sagt: „Ach, Jan. Du fehlst. Immer. Und immer mehr.“

Weggefährten trauern um Jan Hahn

Unter dem Beitrag reagiert „Frühstücksfernsehen“-Kollegin Marlene Lufen mit einem weinenden Emoji auf die Worte. Ihre ehemalige Sat.1-Kollegin Mareile Höppner schreibt: „Vermisse ihn so sehr – es hört nicht auf. Fahre immer noch in Richtung Wohnung und denke, nein… Danke für deine Worte.“

Auf seinem eigenen Instagram-Kanal schreibt Mattihias Killing zu einem gemeinsamen Foto mit Jan Hahn: „Zwei Jahre. Heute. 4. Mai. Ich denke an dich, Jan. Du fehlst.“ Und auch viele Fans der Show zeigen sich immer noch tieftraurig über den frühen Tod des Moderators.

Jan Hahn starb am 4. Mai 2021 im Alter von 47 Jahren an einer Krebserkrankung.