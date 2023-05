„Frühstücksfernsehen“: Langersehntes Comeback! SIE macht es offiziell

Jeden Morgen um Punkt 5.30 Uhr morgens begrüßen die Moderatoren die Sat.1-Zuschauer zum „Frühstücksfernsehen“. Bis 10 Uhr infomieren sie das Publikum mit den neusten Nachrichten aus der Welt und sorgen mit dem ein oder anderen Spielchen für gute Laune.

Alina Merkau, Matthias Killing und Co. erfreuen sich großer Beliebtheit bei den „Frühstücksfernsehen“-Fans. Mittlerweile sind die Moderatoren für die Zuschauer weitaus mehr als nur ein Gesicht im TV. Sie gewöhnen sich an den morgendlichen Weckruf. Umso trauriger waren sie, als eine beliebte Moderatorin plötzlich aus der Sendung verschwindet.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen kehrt zurück

Sie zählte zu den beliebtesten Moderatorinnen des „Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen versorgte die Zuschauer in ihrem Format „Vanessas Important People“ mit den neusten Promi-News des Tages. Doch dann folgt die Hiobsbotschaft für ihre Fans.

Nachdem einigen aufgefallen war, dass Vanessa Blumhagen immer seltener in der Sendung zu sehen ist, klärt Sat.1 auf: „Vanessa Blumhagen ist weiterhin fester Bestandteil des Teams, allerdings nicht mehr an feste Tage gebunden. Sie wird im Studio sein, wenn es große Promiereignisse gibt.“ Wie gut, dass kommenden Samstag (6. Mai 2023) das wohl größte royale Event der vergangenen Jahrzehnte stattfindet.

Vanessa Blumhagen anlässlich der Krönung bei Sat.1

Am Samstag ist es endlich so weit: König Charles III. wird offiziell in der Westminster Abbey gekrönt. Das lässt sich die Moderatorin selbstverständlich nicht entgehen! Wie sie selber auf Instagram verkündet, wird sie am Freitag (5. Mai 2023) im „Frühstücksfernsehen“ zu sehen sein.

Was genau sie dort machen wird, bleibt noch unbeantwortet. Doch sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit Teil der Vorberichterstattung der Krönung von König Charles III. sein und die Zuschauer mit den neusten Entwicklungen aus London versorgen.

