„Frühstücksfernsehen“: Sauerei im Studio – DIESE Aktion geht nach hinten los

Gerade noch war das Abnehmen mit einer fragwürdigen Abnehmspritze DAS Thema beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“, da ist plötzlich alles vergessen. Grund dafür ist Lukas Haunerland.

Der Mann am Klavier, der für die musikalische Untermalung beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sorgt, steht am Mittwochmorgen (16. November) mit dem Moderatoren-Duo Karen Heinrichs und Chris Wackert vor der Kamera. In der Live-Sendung kommt ihm dann eine glorreiche Idee mit folgenschwerer Konsequenz.

„Frühstücksfernsehen“-Star verursacht Sauerei bei Sat.1

Einen Leitfaden gibt es zwar auch beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“, in Sachen Unterhaltungsprogramm bringen sich die Moderatoren aber meist mit persönlichen Ideen ein. Dass die aber nicht immer nur glanzvoller Natur sind, musste sich Lukas Haunerland jetzt eingestehen. Blöd nur, dass die Erkenntnis nach der Ausführung erfolgte.

„Wenn Lukas Haunerland plötzlich einen Countdown runterzählt, hat man besser den Finger auf dem Auslöser“, heißt es unter einem Instagrambeitrag vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Zu sehen sind Karen Heinrichs und Chris Wackert, wie sie ihre Gesichter verziehen, während Lukas Haunerland im Hintergrund aus einer Schüssel Popcorn in die Luft wirft.

„Frühstücksfernsehen“: Moderatoren warnen Alina Merkau

Ein Zuschauer kommentiert darunter: „Ich würde die Sauerei nicht wegräumen“. Ein Gedankengang, den anscheinend auch Karen Heinrichs hatte. In der Instgramstory der Show sieht man, wie sie nach dem Foto schnell das Weite sucht. Kollege Wackert kann sich allerdings nicht ganz so erfolgreich vor dem Aufräumen drücken.

„Dass du immer übertreiben musst“, rüffelt er Lukas Haunerland. Der macht dann gleich mal ein kleines Show-Geheimnis öffentlich. Denn besagte Schüssel mit Popcorn, in die die auf dem Boden liegenden Körner nacheinander wieder ihren Weg zurückfinden, war wohl jahrelang nur eine Attrappe im Studio. Die Einzige, die hin und wieder anscheinend mal probiert hat, ist „Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau. Die wird direkt mal markiert, damit sie sich bei zukünftigen Nasch-Attacken auf Teppichflusen am Popcorn einstellen kann.