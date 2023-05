„Frühstücksfernsehen“ holt Vanessa Blumhagen zurück! Fans bitter enttäuscht: „Macht keinen Spaß mehr“

Eigentlich gibt es beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ eine feste Stammbesetzung wenn es um die Moderatoren geht. Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Marlene Lufen, Matthias Killing, Alina Merkau, Chris Wackert und auch Promi-Expertin Vanessa Blumhagen.

Zumindest war es einmal so, denn mittlerweile wird gerne mal wild durchgemischt und das am liebsten mit neuen Gesichtern. Ganz zum Leidwesen vieler „Frühstücksfernsehen“-Fans. Zugegebenermaßen, mit seiner Teilnahme bei „The Masked Singer“ 2023 hatte Daniel Boschmann auch ohne Morgenmoderation einen anstrengenden Job, dass er, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen dann aber beim „Frühstücksfernsehen“ fehlen, sorgt für Unmut. Als Vanessa Blumhagen jetzt am Freitag (5. Mai) ihr Comeback in der Show feiert, sind die Zuschauer-Reaktionen eindeutig.

„Frühstücksfernsehen“ holt Vanessa Blumhagen zurück

Es war ein Schock für langjährige Fans, als bekannt wurde, dass Vanessa Blumhagen nicht mehr wie gewohnt regelmäßig bei Sat.1 zu sehen sein würde. Der Sender erklärte: „Vanessa Blumhagen ist weiterhin fester Bestandteil des Teams, allerdings nicht mehr an feste Tage gebunden. Sie wird im Studio sein, wenn es große Promiereignisse gibt.“ (Hier mehr dazu)

Und was wäre ein besseres Promiereignis als die Krönung von König Charles III.? Sat.1 begleitet das Mega-Event am Samstag (6. Mai) live als Sondersendung. Vorab gab’s jetzt schon mal Royals-Gespräche mit Blumhagen. Und nicht nur die Promi-Expertin freute sich über ihre Rückkehr ins Studio, sondern auch die Zuschauer.

Fans vermissen Vanessa Blumhagen

Unter dem obligatorischen Show-Foto von der Sendung hagelt es positive Kommentare für den Auftritt von Vanessa Blumhagen. „Ich habe mich so sehr gefreut, dass Vanessa wieder mal da war“, „Schön mal wieder Vanessa zu sehen. Ist doch nochmal was anders“, oder „Endlich wieder Eleganz und Stil mit Vanessa Blumhagen“, sind nur einige der vielen Nachrichten unter dem Instagram-Beitrag. So viele Reaktionen gab es schon lange nicht mehr.

Und doch sind viele Fans auch bitter enttäuscht. Denn obwohl die Freude über Blumhagens Comeback riesig ist, bleibt es dabei, dass es sich hierbei lediglich um eine Ausnahme gehandelt hat. Dass die Zuschauer sich aber sehnlich nach ihren „alten Bekannten“ sehnen, machen sie auch in den Kommentaren immer wieder deutlich.

So wie hier: „Sehr, sehr schade. dass Vanessa Blumenhagen nicht mehr dabei ist, heute war ja eine Ausnahme. Auch die ständig wechselnden Moderatoren finde ich nicht gut. Es macht keinen Spaß mehr. Nach vielen Jahren regelmäßigen Zuschauens werde ich wohl den Löschbutton bei den Aufnahmen drücken.“ Wer weiß, vielleicht überlegt es sich die Promi-Expertin ja nochmal anders.