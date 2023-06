„Frühstücksfernsehen“: Dieses Thema dürfte Fans beschäftigen – Sat.1-Stars lüften Geheimnis

Hier ist gute Laune garantiert: Das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ begrüßt die Zuschauer jeden Morgen mit Spiel, Spaß und Spannung. Zwischen 5.30 und 10 Uhr geben die Moderatoren alles, um die Fans mit positiver Energie in den Tag zu begleiten. Dafür sind sie sich auch für keinen Scherz zu schade.

Wenn man die Sendung schaut, fühlt man sich häufig so, als würde man Freunden beim Quatschen zuhören. Denn die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren sprechen meistens über Dinge, die jeden betreffen. So auch am Freitagmittag (2. Juni 2023), wo sie den Zuschauern exklusive und private Einblicke geben. Da dürften allerdings hellhörig werden.

„Frühstücksfernsehen“-Crew lüftet Geheimnis

Treue Fans der Sendung werden sich diese Frage mit Sicherheit schonmal gestellt haben: Wann stehen die Moderatoren und die Crew bloß auf? Schließlich muss um 5.30 Uhr alles stehen, wenn die Live-Sendung beginnt. Davor kommen noch Anfahrt, Vorbereitungen, Maske, Frühstück und vieles mehr.

Die Antwort auf diese Frage gibt es am Freitag auf Instagram. In einem Video zeigen die Sat.1-Stars nämlich, wann ihr Handywecker morgens klingeln. Während Lukas Haunerland beispielsweise gar keinen Wecker hat, weil er geweckt wird, geht Marlene Lufen auf Nummer sicher und stellt sich gleich im 5-Minuten-Takt! Dabei beginnt ihre Liste bereits um 3 Uhr morgens. Puh, denken sich einige Zuschauer da nur.

Zuschauer sind schockiert

Diese Arbeitszeiten sind wohl nicht für jedermann gemacht. In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigen die Zuschauer das deutlich:

„Ich frage mich, um wieviel Uhr man ins Bett geht wenn man um drei Uhr wieder aufstehen muss.“

„Oh mein Gott, ich bin so ein Morgenmuffel. Ich würde um diese Uhrzeit nicht ansprechbar sein.“

„Das kann ich mir heute mit Kindern gar nicht vorstellen. Echt krass.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr im TV.