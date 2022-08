„Frühstücksfernsehen“-Studio evakuiert: Foto zeigt das ganze Ausmaß

Unschöne Überraschung für das Team des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Wenn man am Abend vor der Sendung nicht weiß, ob und wenn ja, wo die Show eigentlich gedreht werden soll, ist das für einen Moderator mutmaßlich nicht das allerberuhigendste Gefühl.

Genau dieses Drama mussten jetzt aber die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Stars Marlene Lufen und Daniel Boschmann durchleben. Ganz in der Nähe des Studios in Berlin wurde nämlich eine Bombe gefunden. Und das Sat.1-Studio lag genau im Evakuierungsradius.

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1-Studio musste evakuiert werden

Am Donnerstagabend stand also noch nicht fest, ob Lufen und Boschmann am Freitagmorgen überhaupt hätten moderieren dürfen, berichteten die beiden am Freitag (19. August 2022) im „Frühstücksfernsehen“. Das erste Rätsel wurde also gelöst. Die Entschärfer sind rechtzeitig fertig geworden.

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin hat seit 1987 das aktuelle Weltgeschehen, Trends sowie Alltagstipps im Programm

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

Trotzdem: Die beiden „Frühstücksfernsehen“-Stars hatten eine unruhige Nacht. „Das wir hier sind ist ja eine Sensation“, jubelte Boschmann am Freitagmorgen und zeigte ein Bild der entschärften Bombe in die Kamera. Eine halbe Tonne schwer sei der „Oschi“, erklärte Boschi.

Und gar nicht mal ungefährlich. Nicht umsonst wird bei Entschärfungen stets eine große Bannmeile um den Fundort gezogen. Doch Marlene hatte schon einen Alternativplan in der Schublade.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: „Vielleicht hätten wir es über Instagram live oder Facebook live gemacht“

„Wir hatten uns schon darauf vorbereitet, dass wir aus meinem Wohnzimmer, ich habe eine ganz kleine Berliner Arbeitswohnung, die besteht eigentlich nur aus einem Wohnzimmer, und daraus hätten wir gerne gesendet. Boschi und ich haben schon alle möglichen Ideen gesammelt abends. Vielleicht hätten wir es über Instagram live oder Facebook live gemacht“, berichtete Marlene.

Schade eigentlich, das wäre sicher auch eine ganz besondere „Frühstücksfernsehen“-Ausgabe geworden.

