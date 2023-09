Frühstücksfernsehen: Daniel Boschmann pflaumt Crew an – „Ihr Blödsäcke“

Glaubst du an Geister? Diese Frage musste sich wohl auch „Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann zuletzt im Studio der Sat.1-Morgenshow stellen? Klingt komisch? Ist aber so. Doch was war geschehen?

Es war eigentlich eine ganz normale „Frühstücksfernsehen“-Sendung, bis Christoph Scheermann auf den Plan trat. Scheermann ist seit 2010 die Stimme des Sat.1-„Frühstücksfernsehens“, dazu noch Filmkritiker. Und so kam es, dass er zusammen mit Boschi den neuen Krimi „A Haunting in Venice“ vorstellte.

Geister im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Nach „Mord im Orientexpress“ und „Tod auf dem Nil“ schlüpft Kenneth Branagh darin wieder in die Rolle des Meisterdetektivs Hercule Poirot. Und dieses Mal bekommt er es mit Geistern zu tun. Denn jedes Haus der Lagunenstadt, so scheint es, sei entweder verflucht, oder Geister treiben hier ihr Unwesen. Eine Thematik, die Christoph Scheermann nur zu gern für einen kleinen Spaß unter Kollegen nutzt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Er ist frei von Geistern, alle anderen werden gejagt. Bis über den Tod hinaus“, erklärt der Filmexperte mit dramatischer Stimme, als es plötzlich hinter Daniel Boschmann und Christoph Scheermann scheppert. Erschrocken zuckt Boschi zusammen.

Boschi schimpft: „Das ist nicht euer Ernst“

„Das ist nicht euer Ernst jetzt, dass ihr mir jetzt so einen Schrecken einjagt? Das war jetzt euer Ernst hier, dass ihr mir … Ich habe mich erschrocken, ich habe mich richtig erschrocken. Ihr Blödsäcke, echt“, pflaumt er die „Frühstücksfernsehen“-Crew an.

Mehr Nachrichten:

Scheermann schien es eher weniger beeindruckt zu haben. „Das sind die Geister“, giggelt der Filmexperte. Und Boschmann? Der hatte sich noch nicht ganz beruhigt. „Fällt jetzt hier ein Topf von der Decke. Komm raus … Christian zeig dich. Er hat so viel Freude im Gesicht. Guckt euch dieses Gesicht an. So viel Freude. Pottsau“, schimpft und lacht der Moderator gleichzeitig, als er den Urheber des „Bösen“ hinter der Couch entdeckt. Naja, ein bisschen Spaß am Morgen kann nicht schaden. Und wach waren danach schließlich auch alle.