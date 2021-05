„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau ganz privat: „Die schönsten 30 Minuten“

Lange dauert es nicht mehr, dann gibt es wieder Nachwuchs bei „Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau. Die Moderatorin erwartet derzeit ihr zweites Kind.

Wenn man den großen Babybauch der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin sieht, ist klar: die Schwangerschaft ist schon ziemlich weit fortgeschritten, allzu lang dürfte es wohl nicht mehr dauern. Bei Instagram hält Alina Merkau ihre Follower auf dem Laufenden und berichtet auch von den anstrengenden Seiten der Schwangerschaft – schließlich muss sich die 35-Jährige auch noch um ihren Job und ihre Tochter kümmern. Eine große Herausforderung!

„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau ganz offen

Alina Merkau gesteht: „So sehr ich meine Familie liebe, es sind wirklich die schönsten 30 Minuten am Morgen, wenn mein Mann Rosa in die Kita bringt und ich einfach noch mal kurz Wäsche aufhängen und den Geschirrspüler ausräumen kann. Und jetzt ganz in Ruhe ein Müsli frühstücke. Da wird der Morgen gleich viel besser!“

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Alina Merkau. Foto: IMAGO / Eventpress

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

+++ „Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Sarah Lombardi zu Gast – Moderator stellt ihr unangenehme Frage +++

Das „Frühstücksfernsehen“-Gesicht spricht auch ganz offen über die Veränderungen ihres Körpers – abgesehen vom wachsenden Bauch. „Wenn wir schon am Meckern sind: Ich krieg jetzt echt so Pigmentflecken um den Mund. Schwangerschaftsprobleme!“, beschwert sich Alina Merkau.

In dieser Woche steht die Berlinerin nicht beim Sat.1-Morgenmagazin vor der Kamera. Marlene Lufen und Chris Wackert übernehmen die Moderation der Live-Show momentan. Letzterer hatte am Montag Geburtstag – und bekam von seiner Kollegin im „Frühstücksfernsehen“ ein außergewöhnliches Geschenk. Hier mehr dazu>>> (cs)