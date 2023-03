„Frühstücksfernsehen“-Star Philipp Isterewicz: Ohne IHN geht gar nichts – sein Begleiter ist immer am Set

Im Fokus des Sat.1-Morgenmagazins „Frühstücksfernsehen“ stehen normalerweise die Hauptmoderatoren der Sendung, doch für die wichtigsten Meldungen des Tages hat die Crew einen eigenen Pool aus Nachrichtensprechern. Einer von ihnen ist Philipp Isterewicz, der unter anderem auch als Moderator des „17:30“-Regionalmagazins bei Sat.1 NRW oder als Radiomoderator bei 1LIVE tätig ist.

Langweilig wird es bei dem 31-Jährigen also nie. Dass seine drei Hauptjobs dann auch noch an drei verschiedenen Orten stattfinden, macht es besonders aufregend. Doch auf eines kann der „Frühstücksfernsehen“-Neuzugang einfach nicht verzichten.

Hinter den „Frühstücksfernsehen“-Kulissen wartet Hund Max auf ihn

Für seinen Traumberuf als Moderator pendelt Philipp Isterewicz zwischen Köln, Dortmund und Berlin. Auf den Job beim Radio zu verzichten, nachdem er nun immer häufiger vor der Kamera auftritt, fällt dem „Frühstücksfernsehen“-Nachrichtensprecher aber gar nicht erst ein. „Ich kann mir ein Leben ohne Radio nicht vorstellen, weil das etwas ist, was mir Sicherheit gibt – weil ich damit groß geworden bin. Das würde ich niemals ganz aufgeben“, betont er in der „Webtalkshow“ mit Moderator Nico Gutjahr.

Doch diesen Spagat zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin könne sich Philipp nur erlauben, da all seine Chefs es ihm ermöglichen, seinen wichtigsten Begleiter stets mit zur Arbeit nehmen zu dürfen. Damit ist nicht etwa Philipps Freund gemeint (die Beziehung der beiden ist erst im Januar 2022 öffentlich geworden), sondern sein Vierbeiner Max. Es tigert also ein neuer Hund hinter den „Frühstücksfernsehen“-Kulissen herum.

Seinen Hund Max bezeichnet Philipp Isterewicz als „das Wichtigste in meinem Leben“ und so spielt er auch auf den sozialen Medien eine große Rolle. In den Kommentarspalten wird der Vierbeiner mittlerweile genauso gefeiert wie sein Herrchen. „Wie schön, dass du Max mitnehmen kannst“ und „Maaaaax!“ heißt es beispielsweise unter einem Foto, das den Sat.1-Moderator mit seinem treuen Begleiter im TV-Studio zeigt.

Zu einem Video von Max schreibt der „Frühstücksfernsehen“-Nachrichtensprecher sogar: „Mein 32-Kilo-Herz auf vier Pfoten.“ Eine rührende Liebeserklärung, die auch Philipps Follower so unterschreiben können. „Schockverliebt in diesen zauberhaften Hund“, kommentiert eine Frau. Eine zweite beteuert: „Max ist wirklich ein sehr schöner Hund, so herzig und süß. Da kann man sein Herz dran verlieren.“ Mehr als 1.300 Nutzer schenken dem Vierbeiner ein „Gefällt mir“.