„Frühstücksfernsehen“: Panne im Live-TV! Karen Heinrichs fassungslos – „Das ist jetzt nicht dein Ernst?!“

Das gibt es doch nicht! Die „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer hätten sicher gerne dreimal hingeschaut, als diese Szene eingeblendet wurde. Denn in der Sat.1-Morgenshow gab es ein kleines Malheur.

Die Moderatoren waren erst geschockt – dann brach beim „Frühstücksfernsehen“ aber schallendes Gelächter aus. Was war nur passiert?

Frühstücksfernsehen“: Panne im Live-TV! Karen Heinrichs schockiert

Passiert war Stargast Ross Antony. Der Schlagersänger ist mittlerweile schon bekannt dafür, im „Frühstücksfernsehen“ ein echter Tollpatsch zu sein.

In einem Video auf Instagram sieht man den 47-Jährigen ins TV-Studio kommen. In der Hand hält er ein Tablett mit frisch gebackenen Scones. Und dann: Ross Antony stolpert mitten im Sat.1-Studio! Die Scones fallen allesamt auf den Boden. „Ne das ist jetzt nicht dein Ernst, Ross!“, kann Moderatorin Karen Heinrichs nur rauslassen. „Das ist dir doch schon mal passiert vor 100 Jahren.“

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Show wird auch regelmäßig gekocht. Die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Rezepte können die Zuschauer online nachlesen

„Frühstücksfernsehen“: Peinliche Panne gab es schon einmal

Und tatsächlich: In einer früheren „Frühstücksfernsehen“-Sendung hat Ross Antony als Gast ebenfalls schon raushängen lassen, wie tollpatschig er ist. Auf Instagram wird noch mal eine alte Szene eingeblendet.

„Frühstücksfernsehen”-Star Karen Heinrichs ist fassungslos, als eine Panne passiert. Foto: IMAGO / Andreas Weihs

Damals sitzt Karen Heinrichs auf der Küchenanrichte, Ross hat es sich derweil dort liegend gemütlich gemacht – und fällt plötzlich zu Boden. Und nicht nur das! Mit dem Fuß schmeißt er doch glatt noch Obst aus der Schale runter!

Die neueste Panne sorgt aber nur zu Beginn für schockierte Gesichter. Auch Reporter Lukas Haunerland und Moderator Matthias Killing fallen die Augen fast aus dem Gesicht, als sie sehen, was geschehen war. Danach wird aber gelacht, was das Zeug hält. Allen voran Ross Antony kriegt sich kaum mehr ein – und bietet die Scones trotzdem noch zum Essen an.

Die „Frühstücksfernsehen“-Fans flippen übrigens ebenfalls aus:

„Schnell nochmal gucken... Und nochmal, und nochmal...“

„Fantastisch“

„Ihr habt grad meinen Tag gerettet“

„Ich musste so lachen, einfach herrlich“

„Ich kann nicht mehr“

