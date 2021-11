„Frühstücksfernsehen“-Star macht's offiziell! Fans rasten aus – „Holy Shit“

Er ist ein Star beim „Frühstücksfernsehen“ im Sat.1 und hatte jetzt auf Instagram eine tolle Nachricht für seine Fans im Gepäck. 20 lange Jahre hatte er auf diesen Moment gewartet. Jetzt war es endlich soweit.

Lukas Haunerland ist Teil der „Frühstücksfernsehen“-Familie auf Sat.1. Und dort stellte er auch schon öfters sein musikalisches Talent unter Beweis. Jetzt verkündete er eine ganz besondere Neuigkeit auf seinem Instagram-Kanal.

Ein „Frühstücksfernsehen“-Star hatte etwas Tolles zu verkünden. Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

„Frühstücksfernsehen“-Star hat tolle Nachrichten

„Ihr Lieben, ich bin unsagbar stolz. Seit 20 Jahren schreibe ich Lieder. Seit 20 Jahren träume ich davon, ein eigenes Album rauszubringen. Und jetzt passiert es wirklich. Ein ganzes Album, bei dem jeder Song eine Bedeutung für mich hat“, freut sich der Sat.1-Star in seinem Instagram-Posting. Auf dem Bild ist das Album-Cover zu sehen.

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Show wird auch regelmäßig gekocht. Die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Rezepte können die Zuschauer online nachlesen

„Bei jedem Text kann ich noch sagen, wann ich ihn geschrieben habe und wie es mir in dem Moment ging. Und ich freue mich total, dass diese Geschichten nun endlich in die Welt hinaus dürfen. Dass ich sie mit euch teilen kann.“

„Frühstücksfernsehen“: Lukas Haunerland bringt eigenes musikalisches Werk auf den Markt

Lukas Haunerlands Album „Der Junge am Klavier“ wird am 10. Dezember erscheinen, wie er verrät. „Ich könnte schreien vor Glück“, schließt er seinen Post ab. Und die Fans freuen sich ebenfalls mit ihm. „Oh Holy Shit. Ich liebe es, dir am Klavier und beim Singen zuzuhören“ schreibt ein Follower. „Yeah nice. Wie wundervoll. Da bin ich gespannt“, schreibt eine weitere Anhängerin.

„Frühstücksfernsehen“: Kollegen freuen sich mit

Aber nicht nur seine Fans gratulieren ihm, sondern auch die Moderatoren vom „Frühstücksfernsehen“ sind ganz aus dem Häuschen: „Na, endlich. Viel Erfolg“, wünscht ihm Kollege Daniel Boschmann. „Sooo cool“, findet Alina Merkau.

Bei so viel Zuspruch kann ja am 10. Dezember eigentlich nichts mehr schief gehen. (cf)