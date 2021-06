„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau fassungslos – „Ist das nicht unglaublich?“

Fassungslose Gesichter im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1! Moderatorin Alina Merkau sorgte bei den Zuschauern für einen unterhaltsamen Start in den Tag.

Jetzt Alina Merkau etwas über ihren „Frühstücksfernsehen“-Kollegen Matthias Killing aufgedeckt, bei dem selbst die Zuschauer am frühen Morgen ins Staunen kommen.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau deckt unglaublichen Zufall auf

„Hast du schon mal was von Ale Lipi gehört?“, fragt Alina Merkau ihren Kollegen Matthias Killing in der Sendung. Das ist ein DJ aus Italien. Matthias Killing ahnt offenbar schon worauf seine Kollegin hinaus will.

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Alina Merkau. Foto: IMAGO / Future Image

--------------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------------------

Alina Merkau zückt zwei Bilder hervor und fragt: „Ist das nicht unglaublich? Wer ist denn das?“. Der Mann auf den Fotos sieht Matthias Killing zum Verwechseln ähnlich. Dann fängt Alina Merkau an zu lachen. Matthias Killing hat einen Doppelgänger.

+++ Helene Fischer: Traurige Gewissheit – ER sorgt jetzt für Klarheit +++

„Jedes zweite Foto sieht wirklich aus wie du. Wir sind völlig begeistert. Das ging in unserer Moderatoren-Gruppe rum und wir waren alle baff. Und wenn man auf die Instagram-Seite von Ale Lipi geht, dann stellt man fest, dass er dir in vielen Situationen sehr ähnlich sieht“, klärt Merkau auf.

Matthias Killing hatte da schon etwas geahnt, hat sogar gehofft, dass der DJ Ale Lipi sogar eingeladen worden ist. „Wir haben es versucht“, sagt die schwangere Kollegin. Es sei ja aktuell schwierig aus Italien hierherzukommen. „Vielleicht am Freitag“, so Merkau. Kommt es da also wirklich zum Zusammentreffen zwischen Matthias Killing und seinem Doppelgänger? Wir werden sehen.

------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen teilt sexy Bild – doch Fans bemerken DIESES Detail

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann macht TV-Ankündigung – „Wer kommt auf solche kranken Ideen bei Sat.1?“

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Reporter Lukas verrät schlüpfrigen Trick – Kollegin: „Da wird mir gleich ganz anders!“

------------------------

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau deckt etwas auf Foto: imago images/Future Image

Das Frühstücksfernsehen auf Sat.1 läuft immer montags bis freitags von 05.30 Uhr bis 10 Uhr.

Der Doppelgänger ist nicht das einzige schräge Geheimnis, dass Alina Merkau über ihren Kollegen Matthias Killing gelüftet hat. Hier erfährst du mehr dazu!

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen nahm kürzlich Stellung zum Sat.1-Skandal. Doch die Fans waren frustriert. Hier mehr erfahren>>>