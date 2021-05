„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen teilt sexy Bild – doch Fans bemerken DIESES Detail

Vanessa Blumhagen ist bekannt dafür, immer top gestylt vor die Kamera zu treten. Die „Frühstücksfernsehen“-VIP-Expertin mag es aber auch abseits des TV-Studios in Berlin gerne stylisch.

Jetzt hat der „Frühstücksfernsehen“-Star ein Bild von sich im Netz veröffentlicht, auf dem der Look gut zur Geltung kommt. Doch Fans von Vanessa Blumhagen fällt ein besonderes Detail auf.

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen teilt sexy Bild – ein Detail sticht ins Auge

Freudestrahlend posiert Vanessa vor einer Wand, eine Hand lässig in der Hosentasche. Ihr Outfit: Ein cooler Blazer, High Heels und dazu ein Luxus-Gürtel von Hèrmes. So weit so gut. Doch eine Sache bemerken ihre Fans sofort.

Sat.1-Moderatorin Vanessa Blumhagen entzückt in einem neuen Outfit. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann macht TV-Ankündigung – „Wer kommt auf solche kranken Ideen bei Sat.1?“

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau kann's kaum fassen – „Ich raste aus!“

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau verplappert sich – und verrät pikantes Detail aus dem Badezimmer

------------------------

Auf Instagram kommentieren sie den Post der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin mit „Schöner Bauch“ oder „Bauchnabel blitzt durch“. Und tatsächlich: Die 43-Jährige trägt unter dem Balzer offenbar kein Shirt, ihr Bauch ist – wenn auch nur minimal – deutlich sichtbar.

Auch die restlichen Kommentare ihrer Anhänger fallen positiv aus:

„Wow, dir steht das so gut“

„Tolles Outfit, super Figur“

„Das perfekte Outfit“

„Klassisch sexy“

Weniger positiv war allerdings die Reaktion einiger „Frühstücksfernsehen“-Fans vor wenigen Tagen. Als Sat.1 eine Ankündigung zur Morgenshow machte, gingen einige Zuschauer auf die Barrikaden. Was da los war, liest du im Folgenden >>> (jhe)