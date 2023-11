„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann macht Geständnis – „Wie ein Suchtkranker“

Die schlechte Laune scheint sich bei „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann wieder etwas gelegt zu haben. Der TV-Star meldete sich kürzlich noch bei seinen Fans, um über sein Leid zu klagen. Bei ihm zu Hause hat es einen Rohrbruch gegeben – schon zum wiederholten Mal! Kein Wunder, dass der „Frühstücksfernsehen“-Moderator auf 180 war (hier mehr dazu >>>).

Jetzt allerdings meldet sich Daniel Boschmann alias „Boschi“, wie ihn seine Fans auch gerne nennen, erneut bei seinen Followern zu Wort und hat ein ganz anderes Problem.

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann verrät es öffentlich

Eigentlich wirkt er schon wieder ganz gut gelaunt, ist in seiner Instagram-Story gerade offenbar beim Bummeln in der Stadt – und macht auch einen Abstecher in seinen Lieblingsladen, dem Baumarkt. Zumindest sieht es ganz danach aus, als gehe der 43-Jährige gerne da shoppen. Auch wenn er da eigentlich nicht reingehen dürfte. Aus gutem Grund:

„Ich darf nicht in den Baumarkt gehen. Es ist schlimm geworden“, beginnt „Boschi“ seine Worte, wirkt dabei aber immer noch happy. Denn im Baumarkt läuft er große Gefahr, alles leer zu kaufen. Weiter verrät der Sat.1-Star nämlich: „Wie ein Suchtkranker, der sich durch die Gänge schleppt. Ich will einfach alles kaufen.“

Er habe schon wieder zwei neue Bohrmaschinen in der Hand gehabt. Teile, die anscheinend gar nicht auf seinem Einkaufszettel standen. Drum fragt sich der „Frühstücksfernsehen“-Moderator auch: „Brauche ich die?“ Und gibt sich selbst die Antwort: „Nö!“

Was sich Daniel Boschmann am Ende bei seinem Shopping-Trip alles zugelegt hat, das erfahren seine Instagram-Fans nicht. Aber Hauptsache, die Stimmung ist bei dem „Frühstücksfernsehen“-Star nach besagtem Rohrbruch wieder gehoben!