„Frühstücksfernsehen“: Schock während Live-Sendung! Plötzlich ist es stockdunkel

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau meldet sich total aufgeregt bei den Fans der Sendung. In der Werbepause geschieht am Montagmorgen (19. Dezember) etwas, was das gesamte Team in Aufruhr versetzt.

Das erleben die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren selten. Doch was es für Folgen für die Sat.1-Sendung haben kann, wird den Moderatoren erst bewusst, als es soweit ist.

„Frühstücksfernsehen“: Schrecksekunden in der Live-Sendung

Und plötzlich sitzen sie im Dunkeln da. Im Studio des „Frühstückfernsehen“ fällt prompt der Strom aus, wie Alina Merkau in der Instagramstory der Show berichtet. „Das ist dann schon etwas Aufregendes, wenn man hier sitzt und dann wird alles stockduster. Es war Nacht auf einmal“, sagt sie.

Und auch ihr Kollege Benjamin Bieneck war von der plötzlichen Dunkelheit total überrumpelt, wie er erzählt: „Es war wirklich richtig, richtig dunkel.“ Zurecht stellt sich die 36-Jährige die Frage, was sie jetzt machen sollen. Doch wie es scheint, gab es bereits einen Notfallplan.

„Frühstücksfernsehen“: Was tun ohne Strom?

En Stromfall ist das Worst-Case-Szenario für alle TV-Produktionen. Schließlich ist die richtige Beleuchtung das A und O in der Branche. Doch ohne Strom, kein Licht. Wie die Moderatorin erzählt, hätten sie auch noch improvisieren können.

„Was sollen wir machen? Wir gehen live. Und dann kam kurz vorher aber das Licht wieder und Lukas wäre aber schon zur Stelle gewesen. Er hatte schon sein Handylicht an. Top sah das aus“, so Alina Merkau. Zum Glück musste es aber erst gar nicht so weit kommen.

