„Frühstücksfernsehen“-Moderatorinnen müssen plötzlich einschreiten – „Bevor das hier eskaliert“

Für viele Frühaufsteher gehört es zum morgendlichen Ritual absolut dazu: Das „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1! Das Moderatoren-Team um Daniel Boschmann, Alina Merkau und Co. sorgt zum Start in den Tag bei etlichen Zuschauern für gute Laune. Doch manchmal wird es selbst ihnen zu bunt…

Das „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1 versorgt seine Zuschauer mit den aktuellen Infos und Nachrichten. Großes Thema – wie üblich um diese Jahreszeit – ist Weihnachten! Die besinnlichen Feiertage stehen unmittelbar vor der Tür. Und jedes Jahr die selbe Frage: Was schenke ich meinen Liebsten zum Fest der Liebe? Denn: Das richtige Geschenk auswählen kann eine echte Herausforderung sein – und sogar für Reue sorgen, wie das Moderatorinnen-Duo Alina Merkau und Karen Heinrichs eindrucksvoll beweist.

„Frühstücksfernsehen“: Lukas Haunerland eskaliert völlig

Auf seinem Instagram-Account teilte das „Frühstücksfernsehen“ einen Video-Ausschnitt aus einer aktuellen Folge der Sendung. „Es gibt Weihnachtsgeschenke, die man anschließend vielleicht auch mal bereut. Wenn Lukas Haunerland ein Instrument in die Finger bekommt, hört er jedenfalls nicht mehr auf! Trommelsolooooo!“, schreibt das „Frühstücksfernsehen“ zu dem Beitrag dazu.

In dem Clip zu sehen: Moderator Lukas Haunerland, wie er begeistert auf einem Trommelspielzeug seine musikalischen Künste zum besten gibt – und offenbar gar nicht mehr aufhören kann! Mit seinem Trommel-Auftritt treibt er seine Kolleginnen Alina Merkau und Karen Heinrichs fast in den Wahnsinn!

Weitere Nachrichten auf unserem Portal:

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorinnen können Lukas nicht stoppen

„Gib Lukas ein Musikinstrument und er freut sich wie ein kleines Kind“, heißt es in dem Video-Beitrag. Merkau und Heinrichs versuchen währenddessen zu moderieren. „Wir gehen dann doch lieber mal in den nächsten Beitrag bevor das hier eskaliert“. Na, da wissen die zwei wohl, was sie dieses Jahr nicht verschenken.