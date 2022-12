Frank Rosin besucht NRW-Restaurant: Kurz vor Drehschluss zieht er die Reißlinie

Es war eine dramatische, eine aufreibende Folge von „Rosins Restaurants“, die Kabel 1 am Freitagmorgen (9. Dezember 2022) ausstrahlte. Eine Folge, deren Erstausstrahlung schon ein paar Monate zurücklag. Anfang November 2021 lief sie das erste Mal im TV, aber auch noch heute sorgte sie bei den Zuschauern für Mitgefühl.

Nach Neuss (NRW) hatte es Starkoch Frank Rosin verschlagen. In der Kleingartenanlage „Deutsche Scholle“ hatten Yvonne Golic und Kevin Szomm das Restaurant „Deutsche Scholle“ eröffnet. Doch es lief nicht wirklich wie erhofft. Die Gäste blieben aus, das Essen war nicht wirklich gut, viel Ertrag brachte die Arbeit nicht ein.

Rosins harte Wahrheit für Neusser Gastronomen

Konnte Frank Rosin da noch helfen. Keine einfache Kiste. Kevin hatte zwar eine Koch-Ausbildung, viel davon wandte er in seinem eigenen Restaurant aber nicht an. Und Yvonne? Die sorgte eher dafür, dass das Bier auf dem Schoß als im Rachen des Gastes landete.

Dazu kamen dann noch gesundheitliche Probleme. „Der Kevin ist zusammengeklappt und liegt momentan im Krankenhaus. Gestern Abend ging es ihm wohl schon nicht gut zu Hause, dann kriegte er auf einmal dieses Zittern und Schmerzen in der Brust und dann Ende. Dann ist er zusammengeklappt“, erzählte eine sichtlich mitgenommene Yvonne Golic dem Starkoch aus Dorsten.

Kevin wurde zwar rasch wieder nach Hause geschickt, doch für Frank Rosin war die Sache klar: SO konnten die beiden einfach kein rentables Lokal führen. Gemeinsam mit den beiden zog er die Reißleine. „Was ich enorm schätze an euch, und das fehlt vielen, ist euer Kampfgeist. Weißt du, wir haben die Situation, dass ihr Zwei wirklich extrem nette Menschen seid und dass es schön mit anzusehen ist, wie ihr das echt mit einer tollen Kraft deichseln wollt. Aber bei euch beiden steht die Gesundheit als Erstes auf dem Plan“, so Rosin.

Und weiter: „Wenn ihr meine Empfehlung bekommen würdet, dann sage ich euch jetzt klipp und klar, dass ich euch nicht empfehlen kann, hier weiterzumachen.“ Ein „Nackenschlag“, sei das gewesen, so Yvonne. Doch tief in ihrem Innern wusste sie, dass Frank Rosin recht hatte. Und so endete die Folge vor dem obligatorischen Abschluss-Testessen.