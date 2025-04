Kino in NRW zieht wegen „Minecraft“ die Reißleine – „Werden Polizei hinzuziehen“

Der neue „Ein Minecraft Film“ ist derzeit in aller Munde. Der Kinofilm, der auf dem berühmten Videospiel „Minecraft“ basiert, feiert auch in Deutschland einen vollen Erfolg und begeistert Kino- und Videospiel-Fans im ganzen Land. Allein am ersten Wochenende zog der Film rund 900.000 Besucher in die deutschen Kinos (>>DER WESTEN berichtete)!

Der „Minecraft“-Film ist der aktuell erfolgreichste Kinofilm in Deutschland. Eine Hammer-Nachricht für die Kinos, oder nicht? Eine Sache bewegt ein Kino in NRW jetzt allerdings dazu, sogar die Polizei einzuschalten.

Kino wegen „Minecraft“-Film fassungslos

Dem CINEPLEX Münster reicht es. „DAS hat nichts mit Kinoliebe zu tun, das ist einfach purer Vandalismus“, wütet das Kino in einem Facebook-Beitrag. Der Grund ist ein neuer TikTok-Trend: Bei einer bestimmten Szene in „Ein Minecraft Film“ rasten die Besucher plötzlich kollektiv aus, schmeißen ihr Popcorn, ihre Nachos und ihre Getränke durch den Saal. „Das ist Sachbeschädigung und somit strafbar“.

Das Kino in Münster kann nicht fassen, wie die Besucher mit den Sälen umgehen. „Wir haben die letzten Jahre viel Zeit, Geld und Herzblut in die Renovierung unserer Säle gesteckt und sind, wie ihr euch vorstellen könnt, wenig erfreut darüber, womit wir uns da jetzt rumschlagen müssen“. Auf den Fotos sieht man beschmierte Sitze, Wände und einen mit Popcorn und Müll beschmutzten Boden – all das, wegen des TikTok-Minecraft-Trends.

Polizei wird eingeschaltet

Nun drohen den randalierenden Besuchern Konsequenzen: „Wir werden zukünftig sehr viel mehr Saalkontrollen durchführen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass solche Leute keine Chance mehr haben, ihre Dummheit bei uns auszuleben und werden, wenn nötig, die Polizei hinzuziehen, damit ihr in Ruhe den Film schauen könnt“, beschließt das Kino.

Die User in den Kommentaren unterstützen die Maßnahmen des Kinos. „Komplett respektlos… Die armen Mitarbeiter, die das sauber machen müssen“, schreibt eine Userin. „Geht gar nicht sowas“ oder „Verstehe eure Reaktion voll und ganz“, heißt es in zwei weiteren Kommentaren.