Wetter-Chaos in NRW! Freizeitpark zieht mitten in den Ferien die Reißleine

Das Wetter in NRW ist am Donnerstag (24. April) vollkommen zum Abgewöhnen. Nach den Gewittern des Vortags prasselt der Dauerregen vom grauen Himmel herab.

Die Wetterlage behindert nicht nur den Straßenverkehr, sondern hat auch an anderer Stelle Konsequenzen – und das ausgerechnet in den NRW-Schulferien.

Wetter-Chaos in NRW: Freizeitpark schließt

Es hätte so schön werden können. Zahlreiche Kinder haben sich am Donnerstag auf ihren Besuch im Fort Fun gefreut. Doch das miese Wetter sollte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Ohne regenfeste Kleidung sollte an diesem Tag nichts gehen im Freizeitpark in Bestwig (Sauerland).

Zu allem Überfluss verkündete das Fort Fun am Vormittag, dass die Pforten im Freizeitpark am Donnerstag vorzeitig geschlossen werden. „Aufgrund des Dauerregens schließen wir heute leider schon um 15 Uhr“, hieß es in einer Mitteilung vor Öffnung des Freizeitparks. Wer ein Ticket für diesen Tag gebucht hatte, musste also auf zwei Stunden Spaß verzichten. Wohl dem, der sich auf diese Situation vorbereitet hatte.

Je nach Wetterlage können folgende Fahrgeschäfte nach Fort-Fun-Angaben nur bedingt betrieben werden:

– Devil‘s Mine: bei Frost und/oder bei starkem Regen

– Big Wheel Riesenrad: bei Gewitter

– Yakaris rutschige Wasserfälle: bei Frost und/oder bei starkem Regen

– Kleiner Donners wilder Ritt: bei Frost und/oder bei starkem Regen

– WILD EAGLE: bei starkem Nebel und annäherndem Gewitter

– SpeedSnake FREE: bei Frost und/oder bei starkem Regen

– Old McDonald‘s: bei Frost und/oder bei Regen

– Marienkäferbahn: bei Frost und/oder bei Regen

Regenversicherung abgeschlossen?

Denn im Fort Fun bekommen Besucher bei starkem Regen eine Tageskarte für einen weiteren Besuch innerhalb der laufenden Saison. Dafür müssen Kunden allerdings vorab beim Ticketkauf eine sogenannte „Regenversicherung“ abgeschlossen haben. Die kostet pro Ticket vier Euro. Ab einer bestimmten Regensumme (4 Millimeter pro Quadratmeter) greift dann die Versicherung.

Auf solche wetterbedingten Maßnahmen weist das Fort Fun übrigens auf seiner Homepage hin. Hier heißt es: „Bitte beachtet, dass manche Fahrgeschäfte je nach Wetterlage nur bedingt betrieben werden können und sich die Parkleitung eine frühzeitige Schließung des Parks vorbehält.“