Fort Fun in NRW: Nachricht kurz vor Saisonstart – Besucher sollten es nicht erst am Eingang sehen

Mit steigenden Temperaturen steigt bei vielen Action-Fans wohl auch die Lust auf einen Ausflug in den Freizeitpark. Dafür bieten sich nicht nur der Movie Park und der Europa-Park an, sondern auch das Fort Fun in NRW.

Der Freizeitpark verkündet kurz vor dem Saisonstart am 12. April eine Nachricht, die Besucher nicht erst am Eingang sehen sollten. Denn sonst zahlen sie bei einem Besuch im Fort Fun in NRW mehr als unbedingt notwendig.

Fort Fun in NRW: DAS sollten Besucher wissen

Erst kürzlich hat Fort Fun in NRW in den sozialen Medien die Werbetrommel für das neue „Early Slider-Ticket“ gerührt. Das Ticket gewährt Besuchern an ausgewählten Tagen einen Einlass ab 8.45 Uhr und verspricht kürzere Wartezeiten bei der Sommerrodelbahn (>>> hier mehr lesen).

Jetzt gibt es eine weitere Nachricht, die für Action-Fans von Interesse sein dürfte. Sie betrifft die Eintrittspreise. Auf Facebook heißt es in einem Post des Fort Fun in NRW: „Sichert euch jetzt Tickets und spart bis zu 10 Euro beim Online-Kauf im Vergleich zur Tageskasse“.

SO viel kosten die Tickets online

Die Tickets vom Fort Fun in NRW sind online aktuell ab 28,90 Euro für Gäste über 1,50 Meter, 27,20 Euro für Gäste mit einer Größe zwischen 90 Zentimeter und 1,50 Meter sowie für Senioren ab einem Alter von 60 Jahren erhältlich.

Wer die Tickets dem Warenkorb hinzufügt, stellt schnell fest, dass die Preise angepasst werden. So zahlt man für ein Ticket für den 19. April (ab einer Größe von 1,50 Meter) beispielsweise 29,29 Euro anstatt 38,90 Euro (Stand: 1. April). Der Facebook-Post des Fort Fun macht aber auch klar: Wer von der Aktion nichts mitbekommt, zahlt drauf und ist klar im Nachteil!