Papst Franziskus verstorben: Kurz vor seinem Tod änderte er noch die Regeln

Die Todesmeldung von Papst Franziskus geht um die Welt! Am Ostermontag (21. April) soll das Oberhaupt der katholischen Kirche im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer beidseitigen Lungenentzündung in seiner Residenz im Vatikan, der Casa Santa Marta, verstorben sein (mehr dazu kannst du hier nachlesen).

Der Vatikan gab am Ostermontag in einem Statement den Tod von Papst Franziskus bekannt. Darin werden erste Details genannt. Wir haben das vollständige Statement für dich übersetzt.

Vatikan gibt Tod von Papst Franziskus bekannt

Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo der apostolischen Kammer, gab den Tod von Papst Franziskus um 9.45 Uhr mit diesen Worten aus der Casa Santa Marta bekannt:

„Liebe Brüder und Schwestern, mit tiefer Trauer muss ich den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus bekannt geben. Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet. Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, besonders zugunsten der Ärmsten und Ausgegrenzten. In großer Dankbarkeit für sein Beispiel als wahrer Jünger des Herrn Jesus empfehlen wir die Seele von Papst Franziskus der unendlichen barmherzigen Liebe des einen und dreifaltigen Gottes.“

+++ Papst Franziskus: Das weiß kaum jemand über das Oberhaupt der katholischen Kirche +++

Weiter heißt es in den Statement des Vatikans: „Der Papst wurde am Freitag, den 14. Februar 2025, in das Krankenhaus der Poliklinik Agostino Gemelli eingeliefert, nachdem er mehrere Tage lang an einer Bronchitis gelitten hatte. Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus verschlechterte sich zusehends, und am Dienstag, den 18. Februar, diagnostizierten die Ärzte eine beidseitige Lungenentzündung. Nach 38 Tagen im Krankenhaus kehrte der verstorbene Papst in seine vatikanische Residenz Casa Santa Marta zurück, um seine Genesung fortzusetzen.

Papst Franziskus starb am Ostermontag (21. April). Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

1957, mit Anfang 20, wurde Jorge Mario Bergoglio in seinem Heimatland Argentinien operiert, um einen Teil seiner Lunge zu entfernen, der von einer schweren Lungenentzündung betroffen war.

Mit zunehmendem Alter litt Papst Franziskus häufig an Atemwegserkrankungen und sagte sogar einen geplanten Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten im November 2023 wegen einer Grippe und einer Lungenentzündung ab. Im April 2024 genehmigte der verstorbene Papst Franziskus eine aktualisierte Ausgabe des liturgischen Buches für päpstliche Begräbnisriten, das die noch anzukündigende Begräbnismesse leiten wird.“

Vatikan veröffentlicht letzte Bitte von Papst Franziskus

„Die zweite Ausgabe des Ordo Exsequiarum Romani Pontificis führt mehrere neue Elemente ein, darunter die Art und Weise, wie die sterblichen Überreste des Papstes nach dem Tod zu behandeln sind. Die Feststellung des Todes erfolgt in der Kapelle und nicht mehr in dem Raum, in dem er gestorben ist, und sein Leichnam wird sofort in den Sarg gelegt.

Laut Erzbischof Diego Ravelli, dem Leiter der apostolischen Zeremonien, hatte der verstorbene Papst Franziskus darum gebeten, dass die Beerdigungsriten vereinfacht werden und sich darauf konzentrieren, den Glauben der Kirche an den auferstandenen Leib Christi auszudrücken.“

„Der erneuerte Ritus“, so Erzbischof Ravelli, „soll noch mehr betonen, dass das Begräbnis des Papstes das eines Hirten und Jüngers Christi ist und nicht das einer mächtigen Person dieser Welt.“