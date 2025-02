Papst Franziskus erkrankt: Das weiß kaum jemand über das Oberhaupt der katholischen Kirche

Sorge um Papst Franziskus! Der 88-Jährige liegt aktuell wegen einer beidseitigen Lungenentzündung im Krankenhaus. Seit knapp 12 Jahren ist Jorge Mario Bergoglio, wie der Papst bürgerlich heißt, der Bischof von Rom – und damit automatisch Oberhaupt der katholischen Kirche und Staatsoberhaupt des Vatikanstaats.

Während die Ansichten des Geistlichen zu Sexualität, Weltgeschehen und Politik immer wieder öffentlich werden, ist wenig über das private Leben von Papst Franziskus bekannt. Einiges könnte Geistliche und Kirchenanhänger überraschen.

So lebte Papst Franziskus als junger Mann

Bevor Papst Franziskus als Oberhaupt der katholischen Kirche weltbekannt wurde, hatte er bereits eine beachtliche Karriere in der Glaubensgemeinschaft hingelegt. Diese begann jedoch erst im Alter von 22 Jahren.

Zunächst arbeitete der junge Jorge Bergoglio als Schüler in seiner Heimatstadt Buenos Aires (Argentinien) als Hausmeister und Türsteher in einer Bar. Die Zeit damals half ihm später als Geistlicher, verlorene Seelen zur Kirche zu führen, wie der Papst vor etwa zehn Jahren nach einer Messe erzählte. Nach der Schule begann der heute 88-Jährige eine Ausbildung zum Chemietechniker und arbeitete anschließend in einem lebensmittelwissenschaftlichem Labor, bevor er mit Anfang 20 schwer erkrankte.

Als er sich von der Krankheit erholt hatte, beschloss Bergoglio 1958, einem Jesuitenordnen beizutreten. Bis heute gehört er dem Orden an und ist somit der erste und einzige Papst, der den Jesuiten angehört.

Diese Hobbys hat Papst Franziskus

Auch wenn Papst Franziskus meist nur in seiner Rolle als Kirchenoberhaupt öffentlich in Erscheinung tritt, gibt es natürlich Jorge Mario Bergoglio trotzdem auch weiterhin als Privatperson. Die Hobbys des Argentiniers haben sich in den ganzen Jahren nicht geändert, berichtet etwa „Missiothek“.

So besucht Papst Franziskus gerne die Oper, tanzt gerne Tango und sammelt Briefmarken. Auch sein Lieblingsfußballverein, Atlético San Lorenzo, soll sich bis heute nicht verändert haben. Bleibt zu hoffen, dass der Papst sich erholt und diesen Hobbys schnell wieder nachgehen kann.