Frank Rosin: Eindeutige Bilder – hat er es wirklich getan?

Wettschulden sind Ehrenschulden – das scheint auch der beliebte Fernsehkoch Frank Rosin so zu sehen. Für gewöhnlich hilft Rosin in seiner Sendung „Rosins Restaurants“ auf Kabel 1 Restaurantbesitzern aus der Krise. In seiner neusten Instagram-Story überrascht er seine Fans und tauscht die Küche gegen ein Tattoo-Studio ein. Doch was war passiert?

Private Schnappschüsse, Sendungsankündigungen oder neue Küchenkreationen – so kennt man das Instagram-Profil von Frank Rosin. Doch was der Gastronom jetzt teilte, mag auch den Fans des 57-Jährigen ungewöhnlich vorkommen.

Frank Rosin: Das geht unter die Haut

„No fake stories“ steht auf Rosins Cap geschrieben, die er zu Beginn seiner Instagram-Story in die Kamera hält. Nun wissen seine Fans Bescheid – das hier passiert wirklich!

Stolz dokumentiert der Fernsehkoch den Besuch im Tattoo-Studio seines Vertrauens und zeigt den neu erworbenen Körperschmuck. Die Frage nach der Bedeutung der auf dem linken Unterarm des Unternehmers stehenden Zeilen „If not forever then forever“ kann Rosin wohl nur selbst beantworten.

Wette mit Alexander Kumptner?

So ganz freiwillig scheint diese Aktion jedoch nicht gewesen zu sein. Rosin markiert seinen Kollegen, den Fernsehkoch Alexander Kumptner, und schreibt „Jetzt bist du dranne“. Kumptner, der unter anderem am Sat1-Format „The Taste“ teilnahm und mit Rosin auch den „Roadtrip Amerika“ machte, repostet die Story sofort auf seinem Profil und fügt einen Handschlag als Emoji hinzu. Das Doppel-Tattoo der beiden Köche scheint beschlossene Sache zu sein!

Wie diese folgenreiche Wette zu Stande kam, bleibt ein Rätsel. Vielleicht wird die Enthüllung von Alexander Kumptners Tattoo ja Licht ins Dunkle bringen.