Florian Silbereisen: Irre Hotel-Geschichte mit Stefan Mross – „Hat sich sehr erschrocken“

Sie sind zusammen schon durch dick und dünn gegangen. Florian Silbereisen und Stefan Mross verbindet nicht nur ihre Liebe zur Schlager- und Volksmusik, sondern auch eine langjährige Freundschaft.

Da liegt es natürlich auf der Hand, dass Stefan Mross seinem Freund Florian Silbereisen einen Besuch bei seiner „Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ in der ARD abstattet. Dort packen die Musikstars irre Geschichten aus ihrer Vergangenheit aus.

Florian Silbereisen klaute früher mit Stefan Mross Blumen im Hotel

Wenn Florian Silbereisen und Stefan Mross mal nicht zusammen singen, treiben sie am liebsten gemeinsam Unfug. Das wird jedenfalls deutlich, wenn man ihren Geschichten lauscht, die sie am Freitagabend in der ARD-Livesendung zum Besten gegeben haben.

Florian Silbereisen und Stefan Mross verbindet eine jahrelange Freundschaft. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / POP-EYE

So erinnern sich die Zwei anlässlich Florians 40. Geburtstag an einige skurrile Hotel-Erlebnisse. „Wenn er abends im Hotel ankam und da stand irgendwo ein Blumentopf, dann wollte er gerne irgendjemandem Blumen schenken“, verrät Silbereisen über den „Immer wieder sonntags“-Moderator. Das bedeutet im Klartext: Ein glücklicher Hotelgast hat sich wenig später über einen Blumentopf vor seiner Zimmertür freuen dürfen.

Doch bei einem Strauß Blumen ist es irgendwann nicht mehr geblieben, wie Stefan offenbart: „Florian fand das sehr amüsant und hat noch die größeren Büsche gefunden.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

----------------------------------------

Und dann? „Wir haben die irgendwo vor eine Zimmertür gestellt, geklopft und dann sind wir weggelaufen. Dann hat irgendwer Blumen geschenkt bekommen und wir haben uns totgelacht“, erzählt Florian Silbereisen ganz ungeniert.

Florian Silbereisen und Stefan Mross erlaubten sich irren Scherz mit Hotelgast

Doch den Vogel abgeschossen haben die zwei Witzbolde, als sie einmal einen ausgestopften Elch durchs Hotel getragen haben. Zuerst ging es für die beiden und den Elch in den Aufzug, dann haben sie ihn in die Flure getragen. „Und dann ging nachts irgendwo die Tür auf und da stand jemand und hat sich sehr erschrocken“, erinnert sich Florian mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Beatrice Egli und Florian Silbereisen am 14. August in Gelsenkirchen. Foto: picture alliance/dpa/dpa POOL | Guido Kirchner

Am nächsten Morgen bekommen Florian und Stefan mit, wie ein Mann an der Rezeption erzählt, dass er so schlecht geschlafen und „nachts einen Elch vor der Tür gesehen“ habe. Bei dieser Anekdote verliert Florian Silbereisen schließlich die Beherrschung und bricht im ARD-Interview in lautes Gelächter aus. Verübeln kann man es ihm nicht, die Geschichten aus seiner Jugend sind schon wirklich urkomisch.

----------------------------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen gesteht offen: „War nicht mein Plan“

Florian Silbereisen wird 40: Corona-Schock kurz vor seinem Geburtstag – DSDS-Dreharbeiten unterbrochen

Florian Silbereisen: Kleiner Seitenhieb von Ex-Juror Mike Singer - „Weiß nicht, ob das der richtige Weg für DSDS ist“

----------------------------------------

Du hast die „große Schlagerstrandparty“ verpasst? Kein Problem, in unserem Liveticker haben wir alles für dich festgehalten >>>