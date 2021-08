Florian Silbereisen (ARD): Panne im Live-TV – DAS sollte so nicht passieren

Endlich ist es wieder soweit. Florian Silbereisen präsentiert eine neue Show in der ARD. Nachträglich schenkt sich der Schlagerstar „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“.

Klar, dass wir am Samstagabend für dich im Liveticker bei der Geburtstagssause von Florian Silbereisen dabei sind.

23.28 Uhr: Zum Abschied noch ein Medley von Andrea Berg. Das bedeutet wohl, dass die Hoffnung auf Helene vergebens war. Schade. Wir sind enttäuscht. Dafür gibt's ein Feuerwerk. Auch schön.

23.24 Uhr: Da ist sie! Andrea Berg!!!!

23.18 Uhr: So langsam neigt sich der Abend dem Ende zu. Zeit für Florian Silbereisen Danke zu sagen. „Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich immer wieder in ihre Wohnzimmer lassen“, bedankt dich der Schlagerstar bei seinem Publikum. „Wir möchten Hoffnung und Mut spenden“, so Florian Silbereisen über seine Show und dankt damit auch seinem Veranstalter Michael Jürgens. Sogar seiner Mutter dankt Silbereisen. Rührend. „Ich habe euch alle sehr sehr lieb und ich danke euch von Herzen.“

22.58 Uhr: Was war denn da los? Ja, so alte Autos haben ihre Tücken. Mit einem alten Käfer fuhren Marina Marx und Karsten Walter zur Bühne. Blöd nur, dass Karsten die Tür des Autos nicht mehr aufbekam. Zum Glück war es nur eine kurze Panne. Irgendwann hatte er den Dreh raus.

22.49 Uhr: Zeit für Legenden. Auch die Prinzen dürfen bei Flori auf die Bühne. Doch da wird nicht einfach nur gesungen, die Prinzen sollen auch noch ihre Songs raten. Gesummt von ausgewählten Zuschauern. So ganz können das die Musiker wohl nicht glauben. „Willst du uns reinlegen“, fragen sie Florian Silbereisen. Nein, der meint das ernst.

22.41 Uhr: Den haben wir ja ewig nicht mehr gesehen. Lou Bega ist auch wieder da.

22.28 Uhr: Jetzt kommt der König. Jürgen Drews singt zusammen mit Ben Zucker sein „Bett im Kornfeld“.

22.10 Uhr: Es wird noch härter. Jetzt folgt ein Cover von „Love is everywhere“ von Caught in the Act. Kann Eloy de Jong da nicht mal dazwischengehen?

22.06 Uhr: Wir verstehen ja viel Spaß. Aber das Marc Terenzi und Jay Khan mit ihrer neuen Band Team 5ünf „Back for good“ von Take That verhunzen, das hätte doch echt nicht sein müssen.

21.52 Uhr: „Du Sauhund. Er sagte noch, er sei im Ausland unterwegs und könne nicht kommen“, ist Florian Silbereisen völlig überrascht. Der Grund ist Thomas Anders. Mit ihm schien der Schlagerstar echt nicht gerechnet zu haben. Und der „Sauhund“ hatte sogar noch eine Überraschung parat. Silbereisen und Anders Duett-Album hat Planstatus erreicht.

21.43 Uhr: Erst 'DSDS' jetzt Flori. Ramon Roselly ist als nächstes dran. Das Lied kennen wir doch? Richtig, „Stark genug“ ist ein Cover von „Strong enough“ von Cher.

21.10 Uhr: „Sie hat mir einen Kuss gegeben.“ Florian Silbereisen kann nicht mehr. So hat der Entertainer doch glatt einen Kuss auf den Mund von Anna-Carina Woitschak bekommen. Dabei ist die doch mit Stefan Mross verheiratet. Zu ihrer Ehrenrettung: Florian Silbereisen trug ein Froschkostüm. Anna-Carina konnte also nicht sehen, wen sie da küsst.

21.01 Uhr: Jetzt singen Stefan Mross und Florian Silbereisen auch noch „An Tagen wie diesen“. Was wohl Campino gerade denkt?

21 Uhr: Was ein Auftritt. Stefan Mross kommt im Käfer zu Floris Geburtstagsständchen und trällert den Udo-Jürgens-Klassiker „Ich war noch niemals in New York“.

20.58 Uhr: „Er war ein richtiger bayrischer Spitzbub“, verraten Anita und Alexandra Hofmann über den jungen Florian Silbereisen.

20.48 Uhr: „Florian Silbereisen weiß nicht, dass er gleich überrascht wird“, blendet die ARD plötzlich ein. Doch es ist nicht etwa Helene, die plötzlich in Gelsenkirchen auftaucht. Nein, es sind Floris Musiklehrer. Und die spielen auch gleich noch ne Runde auf dem Schifferklavier.

20.47 Uhr: „Ich hätte auch Fußballer werden können“, verrät Florian Silbereisen. So habe er als Kind eine Frisur getragen, die damals auch bei den Profi-Kickern sehr beliebt waren. Glück gehabt.

20.35 Uhr: „Da kam ich wie ein Engel zu dir“, schwärmt Beatrice Egli von ihrem ersten Auftritt bei Florian Silbereisen. Und der präsentiert sich in Flirt-Laune. „Bist du ja heute auch noch.“

20.32 Uhr: Nach Dj Ötzi kommt die erste Frau auf die ARD-Bühne. Florian Silbereisen darf Beatrice Egli begrüßen.

20.25 Uhr: „Ich bin sprachlos. Völlig Gänsehaut“, Florian Silbereisen ist den Tränen nahe. „Ich weine jetzt schon“, ist der Schlagerstar sichtlich gerührt, als Dj Ötzi ein Geburtstagsständchen anstimmt.

20.18 Uhr: 300 Menschen dürfen live in Gelsenkirchen dabei sein. Und die skandieren direkt: „Flori, Flori“

20.17 Uhr: Stilecht per Boot wird Florian Silbereisen über den Kanal geschippert. Aber warum hat der 'Traumschiff'-Kapitän das Steuer nicht selbst in der Hand???

20.00 Uhr: In 15 Minuten geht es los!

19.18 Uhr: So langsam werden auch die Stars kribbelig. Auf Instagram teilte Beatrice Egli bereits ein Bild aus Gelsenkirchen. Und verrät gleich noch ein Geheimnis. Der Schlager-Star schreibt: „Ich bin aufgeregt! Denn heute Abend feiere ich gleich doppelt Premiere. Zum ersten Mal singe ich sowohl „Alles was du brauchst“ als auch „Samstagnacht“ live im Fernsehen.

17.50 Uhr: Es ist das übliche Dilemma bei Partys. Man hat nur begrenzt Platz, aber zu viele Gäste wollen kommen. Das Problem kennt auch Schlager-Star Florian Silbereisen.

Der feiert nämlich am Samstagabend in Gelsenkirchen seinen Geburtstag nach. Und natürlich zelebriert ein Florian Silbereisen seinen Ehrentag nicht im Partykeller bei Mettigel und Käsespießen. Nein, ein Florian Silbereisen feiert groß.

Florian Silbereisen feiert in der ARD „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“

So hat sich der Schlagerstar zu seinem Geburtstag gleich mal den 20.15-Uhr-Slot in der ARD gegönnt. Dort feiert Silbereisen „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“.

Das ist Florian Silbereisen:



Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Eingeladen hat der Schlagerstar die Crème de la Crème der Branche. Unter anderem dabei: Andrea Berg, Beatrice Egli, Eloy de Jong, Ross Antony, Thomas Anders, Ben Zucker, Voxxclub, DJ Ötzi, Andy Borg, Bernhard Brink und Jürgen Drews.

Florian Silbereisen: Er bekam keine Einladung

Einer jedoch scheint keine Einladung bekommen zu haben. Dabei gehört er doch sogar zur engsten Familie. Zur „Traumschiff“-Familie, um genau zu sein. Dort spielt Joko Winterscheidt nämlich die Rolle des Moritz Parger. Für eine Einladung scheint das aber nicht zu reichen. Diesen Vorwurf macht Joko nun sogar öffentlich.

„Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“: Sie sind dabei

Andrea Berg

Beatrice Egli

Eloy de Jong

Ross Antony

Thomas Anders

Ben Zucker

Jürgen Drews

LaFee

Lou Bega

Brenner

So kommentiert der ProSieben-Star die Ankündigung von Silbereisens-Geburtstagssause in der ARD mit den ironischen Worten „Danke für die Einladung“ und einem weinenden Smiley.

Was? Ausgerechnet ER schickte nun eine Spitze gegen Florian Silbereisen. Was war los?