Florian Silbereisen feiert auf dem Oktoberfest – du glaubst nicht, wen er alles trifft

O‘zapft is! Zum 189. Mal eröffnete das Oktoberfest am Samstag (21. September) seine Pforten. Millionen von Menschen aus den verschiedensten Ländern reisen in den nächsten Tagen nach München, um auf dem weltweit größten Volksfest zu feiern.

Dabei lassen sich auch jährlich zahlreiche Promis auf der Theresienwiese blicken. Schlager-Star Florian Silbereisen ist dieses Jahr beispielsweise wieder mit von der Partie. Auf Instagram zeigt er seinen Fans, wem er am Eröffnungstag so über den Weg gelaufen ist.

Florian Silbereisen feiert auf den Wiesn

Auf dem Oktoberfest wird wieder gefeiert und geschunkelt, was das Zeug hält. Am ersten Tag tummeln sich zahlreiche deutsche und auch internationale Promis unter der feierwütigen Menge. Florian Silbereisen teilt sich an diesem Abend einen Tisch mit seinem Schlagerkollegen DJ Ötzi und seiner Familie.

An so einem Abend darf das obligatorische Selfie natürlich nicht fehlen. Dabei ist nicht nur der DJ mit der legendären Mütze zu sehen, sondern auch ein hochrangiger Politiker. Neben dem Schlagerstar steht nämlich kein Geringerer als CSU-Parteivorsitzender Markus Söder!

Florian Silbereisen: Fans reagieren deutlich

Ein Blick in die Kommentare verrät, dass die Fans von Florian Silbereisen eine klare Meinung zu dem Schnappschuss haben:

„Super schönes Foto vom Auftakt des Oktoberfestes!“

„Ein echt schönes Foto von euch. Viel Spaß und genießt das schöne Wetter.“

„Ein Lächeln im Gesicht bedeutet, dass alle Spaß haben. Die Veranstaltung geht in die richtige Richtung. Weiter so, lieber Florian, lass die Party bis zum Morgen dauern.“

„Servus Florian, viel Spaß auf der Wiesn. Es ist schön, dich mal wieder zu sehen.“

Den ersten Tag des Oktoberfestes hat Florian Silbereisen also schonmal gebührend gefeiert. Bleibt abzuwarten, ob man den Schlagerstar nochmal auf dem größten Volksfest der Welt erspähen wird.