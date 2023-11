Beatrice Egli: Geheimnisvolle Worte über Florian Silbereisen

Für Beatrice Egli könnte es nicht besser laufen. Die Schlagersängerin ist auch zehn Jahre nach ihrem grandiosen Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) immer noch dick im Geschäft. Kein Wunder, dass sie auch zu den größten Schlagershows eingeladen wird, die das TV zu bieten hat.

Unter anderem zum diesjährigen „Schlagerbooom“ in der Dortmunder Westfalenhalle. Das Event wurde wie immer von Florian Silbereisen ausgerichtet. Ausgerechnet der Schlagerstar, mit dem Beatrice Egli nach dessen Trennung von Helene Fischer immer wieder ein Techtelmechtel nachgesagt wird.

Jetzt äußert sich die Schweizerin noch einmal zu dem Thema und findet klare Worte.

Beatrice Egli spricht über Florian Silbereisen

Beim „Schlagerbooom“, der am 21. Oktober in der ARD ausgestrahlt wurde, wirkten Beatrice Egli und Florian Silbereisen sehr vertraut auf der Bühne, sangen auch noch den gemeinsamen Song „Das wissen nur wir“ – und heizten damit noch einmal die Gerüchte um ihre Beziehung zueinander an. Und das, obwohl beide Künstler in der Vergangenheit schon öfter betonten, nur gute Freunde zu sein.

Im Interview mit der „Saarbrücker Zeitung“ wird Beatrice Egli jetzt noch einmal auf Florian Silbereisen angesprochen und gefragt, ob der Wirbel darum ihr nicht auf die Nerven gehe. Ihre Antwort ist klar: „Ich stehe da total drüber. Denn was in meinem Privatleben so passiert, das wissen nur wir.“ Offenbar eine Anlehnung an ihren gleichnamigen Song.

Ein bisschen privat wird die Sängerin dann aber doch – und verrät, was ihr auf Tour hinter der Bühne wichtig ist. Beatrice: „Ganz banale Sachen wie „Ruhe“ und „gutes Essen“. Ich liebe es, mir vorher Zeit zu nehmen, um meinen Körper und meine Stimme aufzuwärmen. Wenn ich dann in der Maske sitze, mich schminke und umziehe, gehe ich gedanklich noch einmal alles ganz in Ruhe durch. Kurz bevor es auf die Bühne geht, wenn schon alles vor Aufregung kribbelt, drücke ich mein Team einmal ganz fest und dann geht es los.“

Aktuell tourt Beatrice Egli noch bis zum 13. November quer durch Deutschland, bevor es dann 2024 mit diversen Konzerten weitergeht – unter anderem steht der Schlagerstar für zwei Open-Ai-Konzerte auf der Bühne.