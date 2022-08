Florian Silbereisen: Bittere Absagen – Fans zerreißt es das Herz

Endlich wieder Florian Silbereisen im TV. Knapp einen Monat mussten die Fans des Showmasters warten. Jetzt ist er endlich wieder auf der Mattscheibe zu sehen. Am Samstag präsentiert der 41-Jährige seine MDR-Show „Die Schlager des Sommers – die Märchenschloss-Nacht“.

Ab 20.15 Uhr dürfen sich die MDR-Zuschauer auf Stars wie Beatrice Egli, Michelle, Jürgen Drews und Howard Carpendale bei Florian Silbereisen freuen. Der wohl größte Schlagerstar des Landes jedoch fehlt in der Auflistung: Helene Fischer.

Florian Silbereisen: Diese Nachricht wird zur Zerreißprobe für die Fans

Und das auch aus einem guten Grund. Die Schlagerkönigin spielt nämlich am Samstag (20. August 2022) ihr Mega-Konzert vor über 100.000 Fans in München.

------------------------------------------------

Das solltest du über Florian Silbereisen wissen:

Zehn Jahre lang war er mit Schlagersängerin Helene Fischer liiert

Im Jahr 2015 gründete Florian Silbereisen die Schlagerband Klubbb3

Seit Ende 2019 ist er als Kapitän auf dem „Traumschiff“ im ZDF zu sehen

Zusammen mit Thomas Anders veröffentlichte er 2020 die Platte „Das Album“

-------------------------------------------------

Für viele Schlager-Fans wird das kommende Wochenende also zur Zerreißprobe. Helene oder Flori? Auf Silbereisens Instagramkanal machen die ersten Fans schon ihre Trauer öffentlich und erklären dem Showmaster, dass sie seiner Show leider eine Absage erteilen müssen. „Kann’s leider nicht gucken, weil ich bei Helenes Konzert in München bin“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere ergänzt: „Kann leider nicht, bin bei Helene.“ Während ein dritter Fan schreibt: „Schade, dass es gerade am Konzert-Abend von Helene Fischer ist….“ Und ein Vierter traurig hinzufügt: „Bin bei Helene Fischer in München.“

Ja, wirklich schade. Doch zum Glück gibt es ja noch die ARD-Mediathek. Dort stellt die ARD traditionell die Shows von Florian Silbereisen zum Nachschauen ein.

-------------

Mehr News aus der Promi-Welt:

----------------

Gibt es für die Besucher des Helene-Fischer-Konzerts in München noch eine Überraschung? Die Fans sind bereits fleißig am Diskutieren.