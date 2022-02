Florian Silbereisen: Rausschmiss bei DSDS – nun schießt ausgerechnet SIE gegen den Juror

Knallharte Abfuhr! Eigentlich galt er als Jury-Liebling und Publikumsfavorit, spätestens seit Samstagabend (5. Februar) ist allerdings klar – die DSDS-Reise von Rapper Mechito ist vorbei. Es war keine leichte Entscheidung für Juror Florian Silbereisen, als er den Kandidaten aus der Show warf.

Es gab einen erschreckenden Grund für sein DSDS-Aus.

Florian Silbereisen, hier bei den Dreharbeiten im Juli 2021, wir nach seiner Entscheidung bei DSDS stark kritisiert. Foto: IMAGO / Jahn Pictures

Florian Silbereisen – DSDS-Entscheidung bringt GNTM-Star auf 180

Der Grund – der Rapper ist wegen schwerer Körperverletzung auf Bewährung. Die Information darüber war über Umwege an RTL gelangt. In seiner Position als Jury-Chef sagte Florian Silbereisen: „Das muss logischerweise Konsequenzen haben, denn Gewalt passt nicht zum neuen DSDS“. Nach der Show hagelt es jetzt allerdings Kritik an der Entscheidung – vor allem von einer Person. Und die ist keine Unbekannte.

Vanessa Tamkan teilte am Samstagabend ordentlich gegen Florian Silbereisen und den Sender RTL aus. Das Model wurde 2019 durch ihre Teilnahme an Heidi Klums ProSieben-Show „Germanys next Topmodel“ bekannt.

Obwohl sie damals als Favoritin galt, zog sie kurz vor dem Finale die Reisleine und stieg freiwillig aus der Show aus. Der Grund: Sie konnte sich damals nicht mit der Show identifizieren.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seit Januar 2022 ist er als neuer DSDS-Juror bei RTL im Programm zu sehen

GNTM-Star schießt gegen DSDS-Juror Florian Silbereisen

Auf Instagram meldete sich das Model jetzt zu dem Auftritt ihres guten Freundes Mechito zu Wort und zeigt sich sichtlich aufgebracht. „Er hat doch bei dieser Sendung mitgemacht, um sich ein neues Leben aufzubauen und von all dem wegzukommen, was ihm damals passiert ist.“

„Mechito hat doch damals seine Strafe bekommen, der stand vor Gericht, der wurde verurteilt. Warum meint Florian Silbereisen hier jetzt Richter spielen zu müssen und einem Jungen die Chance zu nehmen, der es genauso verdient hat wie alle anderen?“, will sie wissen.

Rapper Mechito schaffte es in den Auslandsrecall von DSDS, jetzt musste er die Show plötzlich verlassen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Florian Silbereisen kassiert nach DSDS-Rauswurf heftige Kritik

Dann wird sie nocheinmal deutlich und startet einen Aufruf über Instagram. Hier sagt sie: „Bitte bombardiert DSDS und Florian Silbereisen“.

Anschließend teilt sie einen Beitrag über den ehemaligen DSDS-Teilnehmer Menowin Fröhlich, der 2005 an der Castingshow teilnahm und vor dem Finale verhaftet wurde. Er musste seine Teilnahme abbrechen, kam dafür aber vier Jahre später zurück in die RTL-Show und mauserte sich zum Liebling von Dieter Bohlen.

Mit Blick auf Mechito fragt Vanessa Tamkan: „Die Teilnahme von Menowin Fröhlich war also okay? Und Florian Silbereisen hat eure Prinzipien jetzt geändert, oder was?“. Das Model ist nicht die Einzige, von der es Kritik für die Entscheidung gibt. Auch Rapper Farid Bang machte sich für den Künstler stark.

Und sogar DSDS-Jurorin Ilse DeLange zeigte Mitgefühl mit dem Ex-Kandidaten und gab in ihrer Story bekannt: „Mechito, was werden wir dich auf der weiteren DSDS-Reise vermissen. Es ist wirklich schade, dass du nicht weitermachen kannst“. (sj)