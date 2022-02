DSDS (RTL): Kandidat treibt Florian Silbereisen zur Weißglut – „Verdammt nochmal!“

In der neuen DSDS-Staffel zittert nicht nur die Jury um die Gunst der Fans, sondern auch die Gesangstalente bei ihrem Auftritt.

Ein DSDS-Kandidat hat in der vierten Folge am Dienstag solches Nervenflattern, dass sogar der sonst so nette Florian Silbereisen aus der Haut fährt.

DSDS-Kandidat bringt Florian Silbereisen zum Ausrasten

Die DSDS-Jury aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gard kommt bisher beim RTL-Publikum erstaunlich gut an.

DSDS-Juror Florian Silbereisen regt sich über einen Kandidaten auf.

Während viele im Vorfeld das Aus von Dieter Bohlen kritisiert hatten, besticht die neue Jury vor allem durch Sanftmut und Fairness. Doch auch dem entspanntesten Juror kann man der Kragen platzen – und das passiert in Folge vier ausgerechnet Florian Silbereisen.

Dabei fing alles so gut an: Der 25-jährige Daniel Muhadzeri unterhält sich erst mit dem Ex-Freund von Helene Fischer gut gelaunt über Tattoos. Nach dem ersten Song „Hold me while you wait“ von Lewis Capaldi will der Barbier aus Wien mit „Bruises“ die Jury vollends von sich überzeugen – aber hat einen bösen Blackout!

DSDS-Kandidat Daniel Muhadzeri hat vor der Jury einen Blackout.

DSDS bekommt Standpauke von Florian Silbereisen – „Verdammt nochmal!“

„Warte, ich habe jetzt den Anfang kurz vergessen. Wie ging der Anfang von 'Bruises' nochmal?“, stammelt der Österreicher plötzlich. Genervte Blicke bei Ilse DeLange und Florian Silbereisen.

Aus dem platzt es dann auch heraus: „Ey, verdammt nochmal! Du willst hier zu DSDS kommen und dann wackelst du rum. Aiaiaiai...“

Der DSDS-Kandidat hatte schon vor seinem Auftritt befürchtet, dass ihm seine Nervosität im Weg stehen könnte. „Ich bin sehr schnell nervös und aufgeregt – ich weiß nicht, wieso. Ab und zu habe ich einen Hänger.“

Ob er die DSDS-Jury dennoch überzeugen konnte, kannst du am Dienstag um 20.15 Uhr auf RTL und in der Mediathek bei RTL+ sehen. (kv)