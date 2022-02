DSDS 2022: Was keiner über Toby Gad und Ilse DeLange wusste! Die wichtigsten Fakten über die neue Jury

Es ist das Jahr der Veränderung bei RTL. Im Jahr 2022 beginnt für DSDS eine ganz neue Ära. Denn: Zum ersten Mal in 20 Jahren sitzt Poptitan Dieter Bohlen nicht in der Jury.

Stattdessen hat sich RTL drei komplett neue Promis für die DSDS-Jury rausgepickt, die die Kandidaten zunächst in den Recall und anschließend in die Liveshows wählen. Während Showmaster Florian Silbereisen insbesondere Schlagerfans bekannt sein sollte, weiß man über seine Kollegen Toby Gad und Ilse DeLange nur recht wenig.

DSDS-Juror Toby Gad lässt Dieter Bohlen blass aussehen

Dabei hat sich die DSDS-Produktion mit Toby Gad einen überaus qualifizierten Musikexperten geangelt. Der gebürtige Münchner ist ein weltweit gebuchter Songwriter und Produzent. Zwei Tage vor dem Start der neuen DSDS-Staffel zeigt er sich sogar noch mit Popstar James Arthur bei Instagram.

Im Netz dokumentiert Toby Gad fleißig seine Zusammenarbeit mit internationalen Superstars. Von gemeinsamen Songs mit diesen Weltstars kann Dieter Bohlen nur träumen:

Beyoncé

Madonna

Donna Summer

Justin Bieber

Miley Cyrus

Shakira

Kelly Clarkson

Demi Lovato

Selena Gomez

John Legend

Jessie J

Sean Paul

Leona Lewis

Ricky Martin

Nicole Scherzinger

James Morrison

Toby Gad soll bereits mehr als 28,8 Millionen Tonträger verkauft haben. Damit liegt er weit über Dieter Bohlen, der etwas mehr als 11,3 Millionen Platten verkauft haben soll.

Die neue DSDS-Jury: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Was den Frauenverschleiß angeht, hat der Poptitan jedoch die Nase vorn. Während sich Dieter mit einer Handvoll Damen vergnügte, bis er seine langjährige Partnerin Carina kennenlernte, ist Toby bereits seit 2005 mit seiner Frau Li verheiratet. Mit ihren zwei gemeinsamen Kindern leben sie in Los Angeles.

Diese Drei verstehen sich anscheinend blendend. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

DSDS-Jurorin Ilse DeLange hat genauso viele Nummer-1-Alben wie „Modern Talking“

Und auch Ilse DeLange weiß, wie man Erfolge schreibt. Die Niederländerin hatte in ihrer Heimat bereits sechs Nummer-1-Alben in den Charts. Zum Vergleich: „Modern Talking“ haben in ihrer gesamten Karriere ebenfalls sechs Nummer-1-Alben in die deutschen Charts gebracht. Ilse kann es also durchaus mit dem Poptitan aufnehmen.

Im Mai 2014 entging der Countrysängerin knapp der Sieg des „Eurovision Song Contests“. Mit ihrer Band „The Common Linnets“ landete Ilse DeLange mit einem Unterschied von 52 Punkten hinter ESC-Siegerin Conchita Wurst auf dem zweiten Platz. Dennoch war es ein riesiger Erfolg für die Niederlande, da es die höchste Platzierung seit ihrem Sieg im Jahr 1975 war.

DSDS-Jurorin Ilse DeLange hält Privatleben geheim

Im Gegensatz zu Dieter Bohlen sind über Ilse DeLange keine Skandale bekannt. Ihr Privatleben hält die Musikerin bewusst aus der Öffentlichkeit heraus – darunter fällt auch ihre Beziehung mit dem Drummer Bart Vergoossen, der schon seit 20 Jahren an ihrer Seite ist.

Sicherlich werden Toby und Ilse nicht ganz so kultige Sprüche wie Dieter Bohlen raushauen, doch vielleicht dreht es sich dann bei DSDS endlich wieder um wahre Gesangstalente und keine aufgedrehten Entertainer oder leicht bekleidete Kurvenwunder.