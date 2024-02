Florian Silbereisen: Klare Ansage an die Toten Hosen – „Sensationeller Schlager“

Geschmäcker können sich stark unterscheiden. Das gilt nicht nur fürs Essen, sondern auch für die Musik. Dementsprechend heftig wurde beim deutschen Vorentscheid für den ESC 2024 in Malmö auch diskutiert, wer denn Deutschland nun vertreten solle. Während die Buchmacher und Experten Ryk mit seinem Song „Oh Boy“ schon als sicheren Sieger sahen und sich die Schlager-Szene auf Marie Reim eingeschossen hatte, entschied sich Deutschland schlussendlich für Isaak Guderian und sein Lied „Always on the Run“.

Ob er damit viel reißen wird? Wir werden sehen. Klar ist jedoch, und das stellte auch Schlager-Star und Moderator Florian Silbereisen fest: Wir müssen wieder etwas „mutiger“ und auch „eigenständiger“ sein.

Florian Silbereisen watscht die Toten Hosen ab

„Ob das dann mit Schlager oder in einem anderen Genre stattfindet, ist doch am Ende völlig egal“, so der 42-Jährige in der ARD. Bei seinen Ausführungen konnte sich der gebürtige Tiefenbacher aber auch eine kleine Spitze gegen die Düsseldorfer Punkband „Die Toten Hosen“ nicht verkneifen.

„’An Tagen wie diesen‘ von den Toten Hosen war für mich auf dem Oktoberfest ein sensationeller Schlager. Campino wird diesen Song nie als Schlager bezeichnen. Das ist ja so eine Definitionssache“, erklärt Silbereisen.

Das deutsche Drama beim ESC

Doch der ARD-Moderator und „Traumschiff“-Kapitän hat mit seiner Kritik einen wunden Punkt der jüngeren deutschen ESC-Geschichte getroffen. Es scheint wirklich so, als würde man Trends hinterherlaufen, versuchen, lediglich das nachzumachen, was in den Vorjahren mal Erfolg hatte.

Wie es in diesem Jahr in Malmö laufen wird? Wir werden sehen. Klar ist jedoch, die Buchmacher haben Deutschland nach dem Sieg von Isaak deutlich abgestraft. Lagen die Vorhersagen noch während des deutschen Vorentscheids bei Ryk und einer klaren Platzierung rauschten sie mit Bekanntgabe Isaaks als Sieger in den Keller.