Florian Silbereisen: ARD macht Ankündigung – doch Zuschauern schmeckt sie gar nicht

Am Samstag (12. August) kommen vor allem Schlagerfans voll auf ihre Kosten, denn Fanliebling Florian Silbereisen ist wieder am Start. Der Sänger und Moderator präsentiert am Wochenende seine ARD-Show „Die große Schlagerstrandparty 2023“.

Für die rührt die ARD nun eifrig die Werbetrommel auf Facebook. Doch mit den Reaktionen der Fans hat der Sender und sicher auch nicht Florian Silbereisen gerechnet.

Florian Silbereisen: ARD macht es offiziell

Das Motto der ARD-Show von Florian Silbereisen, die bereits im Juli in Gelsenkirchen aufgezeichnet wurde, lautet „Wir feiern die 80er!“. Klingt zunächst ganz spaßig. Doch als der Sender noch mal die Gästeliste durchgeht, hört es bei einigen Facebook-Usern auf.

Angekündigt werden unter anderem: Thomas Anders, Paul Young, Roland Kaiser, Nicole, Ross Antony, Matthias Reim, Andy Borg, Eloy de Jong, DJ Ötzi, Samantha Fox, Lucas Cordalis, Voxxclub, Marianne Rosenberg, Joelina Drews.

Allessamt Stars, die aus der Schlagerszene eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Doch genau da liegt für viele Zuschauer nun das Problem. So schreibt jemand: „Immer die gleichen Verdächtigen….im Playback natürlich.“

Einige andere Stimmen lesen sich nicht besser:

„Da wird die ARD wohl auf mich verzichten müssen!“

„Oh, Ohren zu halten!!!“

„Ich flüchte, Kaiser und Egli sind ein Horror für mich…“

„Immer das gleiche Gesülz.“

„Nicht schon wieder diesen immer gleichen Playback Schlagerzirkus“

Immerhin: Es gibt auch Nutzer, die es kaum noch erwarten können, bis die Show losgeht: „Ich freue mich schon sehr drauf“, heißt es dort außerdem. Oder: „Super“.

Florian Silbereisen: Quoten-Rekord

Die Quoten aus dem Vorjahr geben dem Sender mit der Ausstrahlung auch für 2023 recht. Da sorgte die „Schlagerstrandparty“ mit einem Marktanteil von 22,6 Prozent für einen Rekord, was die Feste-Shows von Florian Silbereisen angeht. Wir erinnern uns: In der ARD-Show vom vergangenen Jahr kündigte Schlagerkultstar Jürgen Drews sein Karriere-Aus an.

Ob es dieses Jahr auch wieder ein Highlight ähnlicher Größenordnung geben wird? Zumindest eines kann der Moderator schon sagen: „Wir feiern eine unvergessliche Strandnacht unterm Sternenhimmel – natürlich mit Feuerwerk und Lichtermeer, mit vielen Hits zum Mitsingen und mit vielen Stars.“

Und fest steht: Florian Silbereisen ist immer wieder für Überraschungen gut.