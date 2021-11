Florian Silbereisen: Geheimnis enthüllt! ARD macht's öffentlich

Für viele ist es der Startschuss in eine besinnliche Zeit – „Das Adventsfest der 100.000 Lichter” in der ARD. In diesem Jahr geht das Format endlich wieder auf Sendung und natürlich ist auch Moderator Florian Silbereisen wieder mit von der Partie.

Am 27. November ist es soweit – vor der großen ARD-Show wurden jetzt Florian Silbereisens Gäste bekannt gegeben.

Florian Silbereisen präsentiert am Wochenende „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Foto: IMAGO / Future Image

Florian Silbereisen moderiert ARD-Show – Sender macht Gästeliste öffentlich

Die Zuschauer erwartet ein Tag vor dem ersten Advent ein echtes Feuerwerk von hochkarätigen Gästen. Diese Stars werden erwartet:

Roland Kaiser

Andrea Berg

Andreas Gabalier

Howard Carpendale

No Angels

Kelly Family

Kai Pflaume

Rolf Zuckowski

Auch „Goodbye Deutschland”-Star Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis werden mit dabei sein. Gut möglich, dass die beiden hier auch ein kleines Ständchen geben, immerhin konnten sie auch in der vergangenen Staffel von „The Masked Singer” schon mit ihren Duetts punkten.

Gut möglich wäre auch, dass Florians Ex-Freundin Helene Fischer als Überraschungsgast auftaucht. Die beiden verstehen sich auch nach ihrer Trennung immer noch sehr gut. Während die Sängerin mittlerweile mit ihrem ersten Kind schwanger und mit dem Tänzer Thomas Seitel glücklich ist, hat Florian Silbereisen bislang noch keine neue Freundin an seiner Seite vorgestellt.

Tolle Nachrichten für alle Fans von Florian Silbereisen! Foto: IMAGO / Future Image

Florian Silbereisen will mit ARD-Show für Weihnachtsstimmung sorgen

Auch das Nürnberger Christkind soll mit dabei sein und für Weihnachtsstimmung sorgen. Ein Gänsehaut-Moment soll in diesem Jahr die Entzündung des Friedenslichts aus Betlehem sein, dass von Moderator Florian Silbereisen persönlich entflammt wird.

Damit dürfte einem besinnlichen Einstimmen auf die Weihnachts- und Adventszeit nichts mehr im Wege stehen.

