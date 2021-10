„First Dates“: Als SIE kommt wird Trettl laut – „Sehe ich aus wie Martin Rütter“

Eines wird es in der Vox-Show „First Dates“ sicher nicht ... langweilig. Mal sind es die mehr oder weniger verrückten Kandidatinnen und Kandidaten, die für Unterhaltung sorgen, ein anderes Mal sind es Roland Trettl und sein Team, die nicht nur die Gäste des „First Dates“-Restaurant, sondern auch die Zuschauer zu bespaßen wissen.

Am Donnerstag jedoch wusste noch eine andere Dame die Herzen der „First Dates“-Zuschauer zu gewinnen. Und die hatte vier Beine und eine kalte Schnauze.

„First Dates“: Mit DIESEM Gast hatte Roland Trettl nicht gerechnet

Richtig gelesen. Pippa, die Hündin eines der „First Dates“-Barkeeper, war mit im Restaurant. Ihr Herrchen hatte leider keinen Hundesitter gefunden und es aber auch irgendwie verpasst Roland Trettl Bescheid zu geben. So kam es, dass die Hündin ins Restaurant trottete und für große Augen beim Starkoch sorgte.

----------------

Das ist First Dates:

„First Dates“ ist eine Dating-Show, die in Köln produziert wird

Gastgeber ist Gastronom Roland Trettl

Roland Trettl nimmt die „First Dates“-Kandidaten in Empfang und bringt sie mit ihrem Blind Date zusammen

Nach dem ersten Kennenlernen an der Bar geht es für die Teilnehmer zum Essen an den Tisch

Am Ende jedes Dates können die Kandidaten von „First Dates“ entscheiden, ob sie sich bei einem zweiten Treffen wiedersehen wollen

Ausgestrahlt wird die Sendung montags bis freitags um 18 Uhr auf Vox und ist auch in der Mediathek bei TV NOW zu sehen

----------------

„Seh ich aus wie Martin Rütter, oder was“, fragte der 50-Jährige mit lauter Stimme. Doch auch bei „First Dates“ wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So durfte sich Pippa natürlich auf ihrem Hundekissen in einer Ecke neben der Empfangscouch niederlassen.

„First Dates“: Bei Roland Trettl ist auch der Hund König

Roland Trettl ließ der Hündin sogar noch etwas zu trinken besorgen und brachte ihr ein Stückchen Fleisch. Er ist einfach der perfekte Gastgeber. Sogar bei Gästen, die am Ende vermutlich kein Trinkgeld zurücklassen.

----------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Kandidat macht skurrile Äußerung, Date ist begeistert

„First Dates” (Vox): Marcel (28) hat sich gerade erst geoutet – Date-Partner Sören macht sich Sorgen

„First Dates“: Maja (18) hatte noch nie ein Date – ihre Mutter muss eingreifen

----------------

Als eine Kandidatin von ihrer Leidenschaft berichtet, ist ihr Date geschockt. Was war passiert?