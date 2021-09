„First Dates“ (Vox): Kandidat macht skurrile Äußerung, Date ist begeistert

„First Dates“-Kandidat Emanuel hat große Pläne für seine Teilnahme in der TV-Show. Der 24-Jährige Münchner glaubt an die Liebe auf den ersten Blick und will hier sein Glück finden.

Von seiner Traumfrau hat Emanuel genaue Vorstellungen. Im Idealfall sollte sie blonde Haare und eine schlanke Figur haben und nicht größer als er sein. Aber nicht nur hier weiß der „First Dates“-Teilnehmer genau was er will, wie sich schnell herausstellt.

„First Dates”-Kandidat glaubt an die Liebe auf den ersten Blick

„Heute ist ein richtig guter Tag zum sich verlieben“, ist sich Emanuel vor seiner „First Dates“-Begegnung sicher. Und auch sein Blind Date Celina ist hoffnungsfroh und bereit ihr Liebesleben auf den Kopf zu stellen.

„Mir fallen vor allem Männer auf, die Brille tragen, die rot-blonde Haare haben, das fällt mir sofort immer auf“- geht es nach ihrer Beschreibung sollte Emanuel eigentlich perfekt zu ihr passen.

„First Dates”-Kandidat ist begeistert, als er SIE endlich sieht

„Wie sie reinkam, da ist sie mir gleich ins Auge gefallen“, schwärmt der 24-Jährige, der schon nach dem ersten Kennenlernen Schmetterlinge im Bauch hat.

Roland Trettl ist Gastgeber in der Vox-Show „First Dates”. Foto: RTL / Boris Breuer

Für den 24-Jährigen scheinen die Fronten schon mal geklärt, er ist an Celina interessiert und die zeigt sich auch nicht abgeneigt. Vor allem das gemeinsame Hobby Reisen hat es den Beiden angetan und schnell kommt ein Gespräch zustande.

„First Dates”-Kandidat überrascht sein Date mit ungewöhnlichen Haustieren

Als Celina dann erzählt, dass sie eine Katze zu Hause hat, nimmt die Unterhaltung Fahrt auf. Denn Emanuel kann mit deutlich exotischeren Haustieren glänzen und erzählt: „Seitdem ich jetzt eine Wohnung habe, habe ich Wüstenrennmäuse“.

Stolz erzählt der 24-Jährige anschließend: „Ich habe zwei Wüstenrennmäuse, die heißen Max und Moritz. An Wüstenrennmäusen fasziniert mich einfach die Statur, der Körper, vor allem die haben halt keinen nackten Schwanz, sondern einen behaarten Schwanz.“

Roland Trettl hilft den Singles bei „First Dates” die große Liebe zu finden. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Sache mit dem Mäuseschwanz hat es dem Münchner anscheinend angetan, denn er holt aus und erklärt: „Möchte halt keinen nackten Schwanz, sondern eher einen bisschen behaarten, weil so ein nackter wie richtige Mäuse, mag ich nicht und die sind auch ein bisschen niedlicher“.

„First Dates”: Vox-Show-Kandidatin ist begeistert von dem Hobby ihres Blind Dates

Und Celine? Die ist nicht etwa abgeschreckt von den ungewöhnlichen Mitbewohnern ihres Dates – ganz im Gegenteil sie sagt begeistert: „Ich liebe auch Mäuse, also ich finde Mäuse total süß“.

Ob die beiden auch noch andere Gemeinsamkeiten für sich entdecken und am Ende als glückliches Pärchen aus der Show gehen, erfahren die Zuschauer am Donnerstag um 18 Uhr bei Vox.

Welcher Promi erst kürzlich sein Glück in der Vox-Show versuchte, erfährst du hier.