„First Dates“ (Vox): Bittere Absage für Roland Trettl – „Ich suche jetzt nicht den Sugar Daddy“

Bei „First Dates“ spielt Roland Trettl den Verkuppler der 48-Jährige nimmt die Teilnehmer nicht nur vor ihrem großen Blind Date in Empfang, sondern oft auch die Nervosität.

Ein Kandidat scheint jetzt allerdings weniger Interesse an seinem „First Dates“-Partner, als an Roland Trettl zu haben. Noch bevor er zu Tisch gebeten wird, fliegen schon die ersten Funken bei dem 23-jährigen Toni aus Rostock.

„First Dates“-Kandidat flirtet mit Gastronom Roland Trettl in Vox-Show

„Ich bin Roland und ich bin nicht dein Date“, stellt sich „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl vor. „Schade, wirklich schade“, antwortet Toni.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Datingshow, die in Köln produziert wird

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist der TV-Koch und Gastronom Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und anschließend gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben oder es bei dem einmaligen Kennenlernen belassen wollen

Als Roland ungläubig nachfragt und auf den Altersunterschied zwischen den beiden anspielt, lässt sich Toni nicht davon beirren und sagt: „Aber die Größe passt“. Trettl kontert: „Ja nur auf die Größe kommt es nicht an, oder?“

Roland Trettl hilft den Kandidaten der Vox-Show „First Dates” beim Flirten. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Scheint, als würde es schon vor Tonis Date ordentlich knistern. „Liebe kennt kein Alter“, ist sich Toni sicher. Überzeugen kann er Trettl in dem Fall damit aber anscheinend nicht.

„First Dates“-Kandidat verteilt Komplimente in der Vox-Show

An der Bar geht die Flirterei dann in die nächste Runde. Hier ergreift Toni gleich mal die Offensive und sagt zu Barkeeper Nick: „Mensch, du bist ja auch ein Schnuckel“. Der geht direkt darauf ein und fragt nach: „Wäre ich dein Typ?“

Toni ist anscheinend nicht abgeneigt und flirtet munter weiter. Dann schaltet sich Roland Trettl wieder ein und fragt: „Du auch?“

„First Dates“-Kandidat hat mehr Interesse an Roland Trettl als an seinem Date

Barkeeper Nick ist ganz aufgebracht, dachte er doch, er wäre der Einzige, der von Toni Komplimente bekommt.

Jetzt will es Trettl aber ganz genau wissen und fragt „First Dates“-Kandidaten Toni: „Wer wäre dir denn jetzt lieber?“

Dann muss er sich eingestehen: „Ich könnte sein Papa sein“. Für Toni ist klar: „Ich suche jetzt nicht den Sugardaddy“. Damit ist die Entscheidung gefallen. Dafür gibt es von Barkeeper Nick ein Highfive und Toni kann sich endlich auf sein richtiges Date konzentrieren.

Ob es mit dem 20-jährigen Tobi am Ende genauso gut klappt, wie mit dem Personal, erfahren die Zuschauer am Dienstag um 18.00 Uhr bei Vox. (sj)

„First Dates“ (Vox): Kandidat erhält skurriles Angebot für Show-Teilnahme

