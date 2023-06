Eigentlich geht es bei „First Dates“ vor allem um eins – die große Liebe zu finden. Aber nicht nur manch skurriles Gesprächsthema sorgt für unterhaltsame Momente in der Show, sondern auch das Team der Vox-Sendung rund um Gastgeber Roland Trettl.

Der lässt sich immer wieder neue Dinge einfallen, um seine Kolleginnen und Kollegen auf Trab zu halten. Im April 2023 griff Roland Trettl noch zum Rasierer und rasierte seinem Kollegen damit die Haare vor laufender Kamera ab. Eine ähnlich skurrile Aktion gibt es jetzt auf dem „First Dates„-Instagramkanal zu sehen.

Roland Trettl hat Großes vor mit Barkeeper Nic Shanker. Der ist für die Begrüßungscocktails und ein erstes warmes ‚Hallo‘ in der Show zuständig. Mit seinem Boss versteht er sich gut, zumindest bis der ihn auffordert, blind zu arbeiten.

„Ich werde dich jetzt blind machen und du wirst mir dann einen Frangelico Sour shaken“, lässt Roland Trettl seinen Kollegen wissen. Während er ihm mit einem Küchentuch die Augen verbindet, grummelt Nic: „Das ist nicht dein Ernst.“ Ganz alleine lassen will Trettl seinen Schützling aber natürlich nicht und verspricht: „Ich werde dich einfach anleiten.“

Nic Shanker packt in Vox-Show den Mittelfinger aus

Und schon geht es los mit der Show, die für Nic „ein neues Erlebnis“ ist. Trotz Augenbinde zeigt sich der Barkeeper zielsicher und routiniert. Roland Trettl lobt: „So gut hast du noch nie getroffen.“ Beim Trennen vom Ei wird es dann aber plötzlich knifflig, denn hier kommt es bekanntlich darauf an, genau hinzuschauen. Mit der richtigen Anleitung funktioniert aber auch das wunderbar.

Während Nic dann orientierungslos bei der Kaffeemaschine nach dem richtigen Cocktailglas sucht, pirscht sich Trettl leise von hinten an ihn ran und erschreckt ihn. Nic schreit auf und muss sich anschließend erstmal wieder beruhigen.

Was er von der Aktion hält, wird deutlich, als er den Mittelfinger zückt und in Richtung Roland Trettl hält. Aber Trettl ist noch nicht fertig mit seinem Erschrecken und lässt die Eierschale neben Nics Ohr zerknacken. Am Ende folgt dann der Geschmackstest und es zeigt sich, Nic beherrscht sein Handwerk buchstäblich blind. Sein Fazit: „Noch nie war einen Cocktail machen so anstrengend für mein Herz.“

Vox zeigt „First Dates“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Redaktion,