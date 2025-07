„First Dates“-Single ringt mit Fassung: „Ist schon ein harter Brocken“

„Ein bisschen verrückt“, „sehr harmoniebedürftig“ und auf der Suche nach Mr. Right – so beschreibt sich Rashmee (26) aus Dortmund. Bei „First Dates“ will sie endlich ihren Traummann finden. Charmant plaudert sie an der Bar mit Gastgeber Roland Trettl (52), verrät, dass sie auf gepflegte Typen steht. „So wie ihr“, sagt sie kichernd zu Roland und dem Barkeeper.

Zuerst achtet die hübsche Hotelfachangestellte auf Hände und Zähne. Noch bevor sie weiter über ihren potenziellen Traummann sprechen kann, taucht ihr Datepartner Tobias (29) bereits auf. Wird er ihre Erwartungen erfüllen?

Der Lasertechniker ist sichtlich nervös, lacht fast ununterbrochen, als er Rashmee das erste Mal sieht. „Ganz okay“, lautet das Urteil der Hotelfachangestellten. Trotz ihrer Zurückhaltung haut Tobias gleich ein Kompliment nach dem anderen raus. „Du bist so hübsch“, schwärmt er und das mehrfach. Dann kommt’s knüppeldick.

Tobias erzählt von seiner letzten Beziehung und droppt dabei DIE Info des Abends: Er ist seit neun Jahren Single! Das haut Rashmee fast vom Stuhl. „Neun Jahre ist schon ein harter Brocken“, sagt sie kopfschüttelnd. Ihr letzter Freund? Gerade mal ein Jahr her. Auch beim Thema Urlaub geraten die beiden nicht ganz auf einen Nenner. Rashmee träumt vom Jetset-Leben: Bahamas, Schweine, glasklares Wasser. Tobias dagegen? War einmal im Ausland. Mit der Ex in Ägypten. Seitdem: nix.

Reisen sei für ihn eher Stress. Trotzdem gibt sich der Lasertechniker romantisch. Er wäre bereit, überall mit ihr hinzufliegen. Doch bevor gemeinsam die Welt erobert wird, steht zunächst die Frage im Raum: zweites Date – ja oder nein? Die Entscheidung fällt schließlich gegen ein Wiedersehen.

