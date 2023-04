„First Dates“(Vox): Kellner Tim packt aus – das steckte wirklich hinter der Haarschneide-Aktion

Es war ein Abschied, der den „First Dates“-Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Bevor die Mitarbeiter Tim und Maria der Vox-Show den Rücken kehrten, um auf große Weltreise zu gehen, führte ihr Weg zunächst an Roland Trettls Rasierapparat vorbei.

Im Tausch gegen eine kleine Finanzspritze sollten die beiden Servicekräfte Haare lassen. Auf Nachfrage dieser Redaktion verrät „First Dates„-Kellner Tim jetzt, wie er selbst zum Ideengeber für die Aktion wurde, wieso Maria den Kurzhaarschnitt am Ende ganz gelassen nahm und wie es jetzt für sie weiter geht.

Die Zuschauer der Show brennen darauf zu erfahren, wie viel Geld in dem Umschlag war, um euch zu überzeugen, sich die Haare abschneiden zu lassen.

Die Frage, um wie viel Geld es da ging, ist glaube ich nebensächlich. Es war eine Schnapsidee. Es war eine coole Aktion, es war irgendwie aus der Situation heraus. Das war wirklich eine spontane Kiste. Ich kann allerdings dazu sagen, dass sich das so ein bisschen aufgebaut hat über die Jahre.

Als ich angefangen habe dort zu arbeiten, hatte ich die Haare schon lang. Ich hatte vorher immer kurze Haare. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich lange Haare hatte. Dann wollte ich sie einmal blond haben und danach habe ich Roland gesagt, dass sie wieder abkommen. Und da hat sich Roland dann vier Jahre später drauf berufen und meinte „Ey, du hast mir gesagt, lang, dann blond und dann ab. Wenn nicht jetzt der Zeitpunkt ist, wann dann. Ihr macht euch jetzt auf die Reise, dann lass es uns doch jetzt geschehen lassen.“ Und genauso ist es dann auch gekommen.

Haare schneiden in TV-Show, so reagierten Freunde und Familie

Wie haben eure Freunde und Familie auf die neue Frisur reagiert?

Wir haben das große Glück, dass unsere Freunde und unsere Familie absolut zu 110 Prozent hinter unseren Entscheidungen stehen. Was die Reise angeht, und natürlich auch, was die Frisur angeht, das war ein richtiger Wow-Effekt und ein richtiges „Aha“. Aber da wir es gemeinsam durchgezogen haben und unsere Familie und Freunde wissen, wie wir zueinanderstehen, standen die auch hinter uns und haben gesagt „Cool, dass ihr das gemeinsam macht“.

Nach ihrem „First Dates“-Abschied ging’s für Maria und Tim mit kurzen Haaren auf Weltreise. Foto: Privataufnahme Tim

Der läpsche Spruch, der kam, war auf jeden Fall kam, dass es viel einfacher ist, mit kurzen Haaren zu reisen, als mit langen. Da spart man sich dann das Trocknen mit dem Handtuch.

Wem ist die Entscheidung leichter gefallen?

Witziger Weise war es für Maria weniger ein Kampf, als für mich. Ich habe mich schwerer damit getan, mich von den Haaren zu trennen. Maria hat einfach gesagt „Ist doch super, die wachsen dann gesund nach“. Und das tun sie ja zum Glück auch.

Wie geht es jetzt weiter für euch? Wie lange seid ihr unterwegs, wo wollt ihr noch hin?

Die Frage lässt sich zu dem Zeitpunkt nur so beantworten, als dass wir sagen, dass wir auf jeden Fall abenteuerlustig sind und Reiselust verspüren und deswegen noch gar nicht so genau wissen, wo uns die Reise hinführt. Wo wir überall landen werden und wir jetzt gerade erstmal Südostasien unsicher machen.

Was sagt ihr zu einem „First Dates“-Comeback?

Auch wenn es ein Abschied war, fühlt es sich gar nicht so an, als wären wir wirklich für immer weg und gegangen von „First Dates“. Das heißt, wir werden „First Dates“ immer im Herzen tragen, „First Dates“ uns hoffentlich auch. Dementsprechend ist es auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass man sich irgendwann wieder über den Weg läuft. So, oder so. Wenn wir in derselben Zeitzone unterwegs sind, sieht man sich und dann sieht man uns vielleicht auch.

Mehr News:

Inwiefern steht ihr mit den anderen, Roland Trettl und Co., noch in Kontakt?

Da hat sich über die Jahre auch eine Freundschaft entwickelt mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Da gehörten ja ganz viele Menschen dazu. Die ganze Redaktion und auch die ganze Produktion. Da ist ja wirklich ein riesiger Rattenschwanz dran. Wir sind sehr dicke mit unserem Team, das ist nicht nur vor der Kamera so, das ist auch dahinter so. Das ist sehr schön, dass wir da immer regen Austausch haben, dass wir uns regelmäßig updaten, wie es uns so geht. Da sind wirklich Freundschaften entstanden über die Jahre, was sehr schön ist.

Vox zeigt „First Dates“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.